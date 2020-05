Le prime foto della serie Cursed, ispirata al mito di Excalibur

8 May 2020 – 11:13

Le storie del ciclo arturiano rivivono in Cursed, nuova serie Netflix in arrivo nei prossimi mesi, di cui sono state pubblicate in queste ore le prime immagini. È tratta dall’omonimo romanzo illustrato del 2019, rimasto per settimane fra i bestseller del New York Times, scritto da Frank Miller, già acclamato autore di fumetti memorabili come Sin City e The Dark Knight, e Tom Wheeler, già sceneggiatore di Empire e The Lego Ninjago Movie. I due tornano qui nelle vesti di creatori e produttori esecutivi. La vicenda al centro dei 10 episodi riscrive in qualche modo il mito di Artù e della spada Excalibur, partendo però da un punto di vista inedito, quello cioè di una ragazza di nome Nimue.

Interpretata da Katherine Langdon, divenuta celebre per il ruolo di Hannah Baker nel successo Netflix Tredici, Nimue ha un dono misterioso che la rende destinata a diventare la potente e tragica Dama del lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il viaggio, Nimue si erge a simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini rossi e il loro complice re Uther. Nel mezzo di un’ambientazione storica e magica, la serie trova il modo, a detta dei suoi autori, di affrontare anche temi d’attualità, come la distruzione dell’ambiente, l’integralismo religioso, l’inutilità della guerra e il coraggio di superare i propri limiti di fronte alle imposizioni della società.

Fra gli altri protagonisti: Devvon Terrell (il giovane Obama del biopic Barry), nei panni di un inedito Artù di colore, e Gustaf Skarsgård (figlio dell’attore Stellan) in quelli di un giovane Merlino. Nel cast ci sono anche Daniel Sharman che interpreta il Monaco piangente, Sebastian Armesto alias re Uther e Lily Newmark nelle vesti di Pym. Cursed debutta sul servizio di streaming nel corso di quest’estate.

The post Le prime foto della serie Cursed, ispirata al mito di Excalibur appeared first on Wired.

Fonte: Wired