Le alternative a Animal Crossing per chi non ha la Nintendo Switch

8 May 2020 – 12:00

(Foto: Nintendo)Animal Crossing: New Horizons è senza dubbio il gioco più di successo di questo bizzarro 2020. Ha già venduto qualcosa come 11,77 milioni di copie in tutto il mondo, ma è un’esclusiva della console Nintendo Switch. Effettuare un porting su altre piattaforme non è (ancora) possibile né legale, quindi come ovviare?

Abbiamo scelto tre titoli che possano offrire un’esperienza simile, vere e proprie alternative per Android, iPhone e per le console Ps4 e Xbox One. Molti giochi possono essere scaricati su diversi sistemi operativi.

Alternative per Android

(Foto: Nintendo)Se si possiede uno smartphone oppure un tablet Android, si può puntare su:

Animal Crossing: Pocket Camp si può definire senza esagerare una versione lite e pensata per piattaforme mobile del fratello maggiore. Si può allestire il proprio camping, pescare e coltivare frutta e verdura. Si può giocare su Android e iPhone.

Seabeard è un clone di New Horizon pensato per Android e anche per iPhone con un’esperienza più leggera e semplificata. Una scelta molto più casual, da considerare.

Happy Street è un’alternativa che può fare piacere soprattutto se si hanno bambini da intrattenere visti i personaggi che sicuramente faranno piacere ai più piccoli. Spirito simile al gioco più celebre con la necessità di costruire la propria casa e allargare le amicizie. È anche per iPhone.

Alternative per iPhone

(Foto: Lambic)Per quanto riguarda i giochi per iOs:

The Stillness of the Wind ha una propria storia e stile che lo rendono una scelta accattivante. Si deve infatti prendersi cura di una fattoria isolata seguendo le gesta di un’anziana signora che cerca di sopravvivere in una situazione tutt’altro che scontata. Una perla indie.

Stardew Valley è un titolo che punta su grafica in pixel art e punta su un’ambientazione bucolica andando a costruire la propria fattoria e coltivando non solo piante, ma anche i rapporti con il vicinato. Si può scaricare anche su Android e… Switch.

Mutazione è un gioco dall’ambientazione davvero particolare su un’isola dove trovare ibridi tra umani e animali. Si devono anche coltivare piante. Si può giocare attraverso Apple Arcade e anche su pc e Ps4.

Alternative per Xbox One

(Foto: Stranded Sails)Per quanto riguarda la console di Microsoft:

My Time at Portia è un gioco che miscela elementi simili al best-seller di Switch con altri completamente differenti come l’ambientazione post-apocalittica nella quale costruire una città. Si può giocare anche su Ps4 e pc.

Stranded Sails ha tanti punti di contatto con Animal Crossing: New Horizons a partire da una nuova vita da costruire su un’isola, dopo essere sbarcati dopo un naufragio. Anche in questo caso si dovranno allestire un’abitazione e coltivazioni per la sussistenza oltre a curare i rapporti con gli altri personaggi.

Yonder: Cloud Catcher Chronicles offre un open world piuttosto esteso da esplorare, nel quale incontrare altri personaggi per imparare abilità da mettere poi in pratica.

Alternative per Ps4

(Foto: Rising Star Games)Sulla console Playstation 4 ci sono diverse alternative valide, ecco il nostro terzetto:

Castaway Paradise non fa mistero di ispirarsi piuttosto apertamente a New Horizon sin dal claim sulla pagina ufficiale. Si può ritrovare lo stesso sistema con isole e grafica un po’ cartoon, anche se molto più semplice. Si può giocare anche su Android, iPhone e su Facebook.

In Dragon Quest Builders 2 ogni livello richiede di costruire un paese lavorando a stretto contatto con gli abitanti e al contempo difendendosi da attacchi di eventuali mostri.. Si può peraltro giocare anche su computer e su Switch stessa.

Infine, in Little Dragon Cafe si deve allestire il proprio piccolo bar e al contempo allevare un drago curando al meglio delle possibilità le relazioni con gli altri personaggi, impersonando uno tra i due gemelli Rin e Ren. C’è anche un lato esplorativo, si può andare a zonzo per il mondo virtuale col drago alla ricerca di risorse utili.



