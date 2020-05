Le 5 migliori cover per iPhone Se 2020

8 Maggio 2020 – 15:03

Un debutto di successo, pandemia o meno, per iPhone Se 2020 che è disponibile in Italia a un prezzo che parte da 499 euro. Quali sono le migliori cover per proteggere il melafonino più a buon mercato? Abbiamo scelto cinque modelli diversi tra loro.

Cover Apple

(Foto: Apple)Non si può che iniziare con la proposta di Apple che è l’unica che permette di non perdere il logo della mela morsicata fornendo una soluzione che non spezza troppo il design originario dello smartphone. In silicone e foderata in microfibra all’interno, è naturalmente compatibile anche con iPhone 8 e iPhone 7, inoltre non perde la ricarica wireless. Si può acquistare in bianco, nero o rosa sul sito ufficiale per 39 euro.

Spigen Slim Armor

(Foto: Spigen)Altro grande classico già visto per i modelli di uguali dimensioni, questa custodia rinforzata nasconde uno scompartimento per trasportare con sicurezza le carte di credito, protegge da urti e graffi oltre che dalle cadute. Costa 15,99 euro.

Lifeproof

(Foto: Lifeproof)Se si è in cerca di una custodia impermeabile per iPhone Se 2020 che consente anche di andare sott’acqua, c’è la proposta di Lifeproof in grado di sopravvivere fino a due metri di profondità mantenendo uno spessore tutto sommato accettabile. Costa 39,99 euro.

Custodia Doupi con flip

(Foto: Doupli)Sono ancora tanti gli utenti che cercano una cover con flip ossia con apertura a libretto che protegga lo schermo quando non in uso. Seppur vecchio stile, è una scelta che ha la sua ragione d’essere e il suo mercato. Tra le proposte più a buon mercato c’è quella di Doupi che si trova online ad appena 11,99 euro seppur garantendo materiali di qualità e mantenendo la capacità della ricarica wireless.

Urban Armor Gear Plasma

(Foto: Urban Armor)Infine, Urban Armor Gear Plasma, che è una scelta per chi vive in outdoor oppure lavora in ambienti delicati come cantieri. Con una scocca in composito di policarbonato duro e un telaio flessibile, ha raggiunto le richieste necessarie per ottenere lo standard militare mil-std-810g 516.6 facendo sì che lo smartphone possa sopravvivere anche a urti importanti. Costa 34,99 euro.







