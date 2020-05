Il nuovo visore Oculus Quest 2 sarà più leggero e potente

8 Maggio 2020 – 0:23

(Foto: Facebook)Si avvicinano i giorni in cui Facebook presenterà una nuova versione del proprio visore marchiato Oculus, con un modello Quest 2 che prende sempre più consistenza nell’ancora nebuloso mondo dei rumors. Secondo le indiscrezioni conterà su una struttura più leggera, ma al contempo su un hardware che garantirà più velocità di elaborazione e più potenza assieme a una capacità di mostrare un aggiornamento delle immagini più elevato. Dunque, su un’esperienza ancora più coinvolgente soprattutto in ambito videoludico.

Il nuovo visore connesso per la realtà virtuale è già dato da tempo in via di lavorazione ed è peraltro il modello più interessante del catalogo Facebook, in quanto senza fili e autonomo rispetto alle varianti Oculus Rift S e Oculus Go.

Il primo Quest aveva infatti debuttato a inizio 2019 garantendo tutto il necessaire per la realtà virtuale senza dover passare dal collegamento cablato con un computer oppure con uno smartphone. Una soluzione ideale per comodità, leggerezza e immediatezza, che però ha dovuto fare i conti con uno schermo non particolarmente impressionante.

Ed è proprio dal display che il nuovo Oculus Quest 2 ripartirà aumentando il refresh rate ossia la frequenza di aggiornamento arrivando fino a 120 Hz (con possibilità di scendere a 90 Hz per salvaguardare la batteria) dagli originali 60 Hz della prima versione.

Si può dare per scontata a bordo la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon di nuova generazione così come di più ram e spazio di archiviazione, mentre i controller potrebbero passare da una struttura in velcro e gomma a una di materiale elastico.

Facebook potrebbe presentare il nuovo Oculus Quest 2 in autunno, mentre il tanto rumoreggiato Oculus dedicato alla realtà aumentata richiederà più tempo e potrebbe apparire non prima del prossimo triennio.

The post Il nuovo visore Oculus Quest 2 sarà più leggero e potente appeared first on Wired.

Fonte: Wired