Il lago rosa nascosto nel deserto della Mongolia Interna

8 May 2020 – 11:46

Al centro del Badain Jaran, il terzo deserto più grande della Cina, è stato recentemente scoperto un piccolo lago dalle acque rosa scintillante, situato nella Lega dell’Alxa, una delle dodici prefetture di cui è composta la regione autonoma cinese della Mongolia Interna (da non confondere con lo stato della Mongolia con capitale Ulan Bator).

In attesa di studi, sono state avanzate due teorie per spiegare il fenomeno di cui potete osservare alcune suggestive foto nella nostra gallery: potrebbe trattarsi di particolari minerali presenti nell’acqua, o piccoli microrganismi di questo colore, già osservati in laghi salati simili a questo.

