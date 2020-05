Da oggi è disponibile il nuovo design di Facebook: ecco come attivare il tema scuro

8 Maggio 2020 – 20:28

Il nuovo Facebook.com è disponibile per tutti (se il vostro non si è ancora aggiornato dovrete pazientare solo qualche ora) e porta con sé diverse funzionalità aggiuntive e opzioni per il look. Una su tutti: la modalità a sfondo nero molto attesa dagli utenti.Continua a leggere



Il nuovo Facebook.com è disponibile per tutti (se il vostro non si è ancora aggiornato dovrete pazientare solo qualche ora) e porta con sé diverse funzionalità aggiuntive e opzioni per il look. Una su tutti: la modalità a sfondo nero molto attesa dagli utenti.

Continua a leggere Il nuovo Facebook.com è disponibile per tutti (se il vostro non si è ancora aggiornato dovrete pazientare solo qualche ora) e porta con sé diverse funzionalità aggiuntive e opzioni per il look. Una su tutti: la modalità a sfondo nero molto attesa dagli utenti.

Fonte: Fanpage Tech