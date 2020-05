Con Google ora puoi esplorare una cellula in 3D sul tavolo di casa

8 May 2020 – 17:34

Google è pronto a rilasciare una nuova funzione che sfrutta la realtà aumentata (Ar) per poter visualizzare in 3D modelli anatomici, cellule e attrezzature spaziali. Recentemente Google ha permesso agli utenti d’interagire con i risultati della ricerca inerenti al regno animale tramite una funzionalità che sfrutta la realtà aumentata. Così facendo è possibile portare virtualmente un modello 3D dell’animale selezionato nell’ambiente in cui ci si trova grazie alla fotocamera del proprio dispositivo.

Modelli anatomici

Secondo quanto riportato da 9to5Google, la stessa funzionalità ora verrà applicata anche ad alcuni risultati delle ricerche di argomenti di scienza e tecnologia. Big G ha collaborato con la piattaforma interattiva di software 3D Biodigital per consentire ai suoi utenti di visualizzare le rappresentazioni 3D a grandezza naturale di 11 sistemi del corpo umano sfruttando la realtà aumentata.

Illustrazioni che fino a poco tempo fa rimanevano in due dimensioni sul monitor ora permetteranno all’utente una maggiore interazione. Basterà digitare il nome del sistema corporeo desiderato e scorrere i risultati di ricerca fino a trovare la scheda del modello 3D. A questo punto basterà premere “visualizza in 3D” per far sì che, grazie alla realtà aumentata, il sistema scheletrico si materializzi in 3D nello spazio inquadrato. L’utente, muovendo il dispositivo e inquadrando il modello 3D, potrà così esplorare nei minimi dettagli i particolari dell’anatomia analizzandone la forma e la vera disposizione spaziale.

Cellule e oggetti tecnologici

Big G, ha collaborato anche con VisibleBody per creare dei modelli 3D esplorabili in realtà aumentata di cellule animali, vegetali e batteriche.

Il terzo e ultimo tipo di contenuti visualizzati in 3D riguarda macchine, mezzi di trasporto, tecnologia e luoghi. Se siete appassionati di esplorazioni spaziali, come una sorta di museo della scienza la società di Mountain Viev per ora permetterà di esplorare in tre dimensioni il modulo di comando della missione Apollo 11 o la tuta di Neil Armstrong, il primo uomo a posare il piede sulla Luna.

La funzionalità è in fase di rollout per i dispositivi Android consentendo a questi utenti, inoltre, la possibilità di scattare foto o registrare dei video in modo da trasformarsi in divulgatori scientifici con amici e contatti.



The post Con Google ora puoi esplorare una cellula in 3D sul tavolo di casa appeared first on Wired.

Fonte: Wired