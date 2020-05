Come usare Ufirst e Qoda per prenotare il posto in coda al supermercato, in banca e in farmacia

8 Maggio 2020 – 11:28

Tutte offrono un approccio simile, con l’unica grande differenza costituita dai negozi compresi all’interno del “catalogo”. Le due più utilizzate sono Ufirst e Qoda, che permettono di prenotare il proprio posto in fila presso diversi esercizi commerciali, supermercati, farmacie e banche.Continua a leggere



Tutte offrono un approccio simile, con l’unica grande differenza costituita dai negozi compresi all’interno del “catalogo”. Le due più utilizzate sono Ufirst e Qoda, che permettono di prenotare il proprio posto in fila presso diversi esercizi commerciali, supermercati, farmacie e banche.

Continua a leggere Tutte offrono un approccio simile, con l’unica grande differenza costituita dai negozi compresi all’interno del “catalogo”. Le due più utilizzate sono Ufirst e Qoda, che permettono di prenotare il proprio posto in fila presso diversi esercizi commerciali, supermercati, farmacie e banche.

Fonte: Fanpage Tech