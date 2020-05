Come trasformare un vecchio Power Mac G4 in un (bellissimo) mobile da cocktail

8 May 2020 – 11:41

Foto: Teiki Design StudioSi chiama McMartini e a dar vita a questa idea originale è James Burde, designer e architetto a Teiki Design Studio con oltre trent’anni di esperienza alle sue spalle nella progettazione di arredi e case, che ha pensato bene di trasformare un vecchio Power Mac G4 in un mobile per cocktail: inclusi bicchieri e set di utensili per preparare un aperitivo perfetto.

Foto: Teiki Design StudioTrattandosi del modello Mirrored Drive Doors lanciato da Apple nell’agosto del 2002 e caratteristico per alcuni dettagli cromati presenti sul pannello frontale, James lo ha adattato ispirandosi alle finiture delle autovetture americane in circolazione durante la metà del ‘900 e, svuotando il case dalle componenti hardware presenti al suo interno, lo ha successivamente rivestito utilizzando alcuni pannelli in legno di ciliegio. Ha inoltre riadattato lo spazio a disposizione introducendo alcuni ripiani per riporre bicchieri, mixer e punti luce: secondo quanto riportato da CulfofMac, per la realizzazione sarebbero state impiegate circa 50-60 ore.

Se state già pensando di portarvi a casa questo cabinet da cocktail, purtroppo al momento McMartini non è in vendita, ma potrebbe essere fonte di ispirazione per il fai-da-te, per riadattare dispositivi obsoleti già da tempo dimenticati nel ripostiglio.

