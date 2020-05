Chiamata alle startup per affrontare l’emergenza Covid-19

8 Maggio 2020 – 0:33

Nasce il programma ItalyUp: una call rivolta a startup e progetti indipendenti pronti a sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid-19. L’obiettivo di ItalyUp è individuare e sviluppare progetti e tecnologie per contribuire concretamente al rilancio del Sistema Paese e per supportare il tessuto socio-economico nei cambiamenti – che hanno oggi un grande impatto sul sistema – e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro.

Dalla salute, alla mobilità, alla logistica, alla digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, sono diversi i settori in cui le startup stanno dimostrando di poter sviluppare risposte concrete a bisogni attuali e alle nuove esigenze del mercato. Per questo LVenture Group – holding di partecipazioni quotata in Borsa e tra i principali operatori early stage Venture Capital a livello europeo – ha lanciato assieme al Gruppo Telepass e in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il progetto ItalyUp: una “Open Call” a cui è possibile candidarsi in ogni momento, senza un termine finale, accedendo a: italyuplventuregroup.com.

Le startup selezionate riceveranno fino a 30 mila euro per lo sviluppo dei loro progetti assieme al supporto del team di esperti di LVenture Group e delle corporate ed Enti partner.

Il Gruppo Telepass, ecosistema di Società nate per dare alle persone la possibilità di muoversi liberamente, supporterà il programma con l’obiettivo di accelerare la contaminazione tra le startup e i progetti innovativi oggi presenti sul mercato nel settore della mobilità e dei servizi ad essa connessi, che sta già subendo una profonda trasformazione per via dell’emergenza sanitaria:

“Telepass crede molto nelle startup, su cui ha deciso di investire da tempo, aprendo la propria piattaforma di servizi legati alla mobilità a offerte innovative. La collaborazione con LVenture Group nasce per proseguire in questo impegno, sostenendo le aziende in un momento molto particolare per il nostro Paese e questo ecosistema in particolare. Crediamo che questo progetto di scouting e incubazione possa aiutare tutti, le aziende, Telepass e il Paese”, ha affermato Davide Cervellin, Chief Marketing and Data Officer Telepass S.p.A.

Ad affiancare LVenture Group e il Gruppo Telepass come partner scientifico di ItalyUp l’Università Campus Bio-Medico di Roma, in prima linea nella promozione di attività di Terza Missione attraverso la valorizzazione dei risultati di ricerca, la creazione di spin-off e il potenziamento della ricerca clinica.

“Crediamo che la partnership con ItalyUp ci permetterà di trovare le risorse necessarie per accrescere il volume delle nostre attività e per trasferire rapidamente i risultati più promettenti alle applicazioni, con l’intento di mettere a disposizione del Paese il know-how dei nostri laboratori e favorirne la crescita produttiva e la ripartenza. Ad esempio, come Università Campus Bio-Medico di Roma stiamo lavorando insieme alla comunità scientifica internazionale ed al tessuto industriale per favorire l’uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale, anche con azioni dirette verso lo sviluppo di nuovi modelli di previsione, diagnosi e trattamento in risposta alle sfide introdotte dalla lotta alla pandemia da Sars-CoV-2 e al Covid-19, la malattia respiratoria correlata”, ha affermato Paolo Soda, Professore associato di sistemi di elaborazione delle informazioni ed esperto di Intelligenza Artificiale.

“Le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business sviluppati dalle startup, assieme alla loro maggiore capacità di adattamento, sono fondamentali per rispondere alle sfide che stiamo affrontando. LVenture Group crede fortemente nelle potenzialità dell’ecosistema italiano dell’innovazione e con ItalyUp, assieme alle aziende ed Enti partner che aderiranno, vogliamo supportare ancora di più il talento, le competenze e la creatività dei professionisti e degli imprenditori che saranno il motore della ripartenza del nostro Paese”, ha affermato Antonella Zullo, Head of Open Innovation di LVenture Group.

