10 gadget dedicati alla Coca-Cola

8 Maggio 2020 – 9:03

La Coca-Cola compie 134 anni ma li porta benissimo dato che è ancora una delle bevande più gettonate al mondo. Brevettata l’8 maggio 1886 dal farmacista statunitense John Stith Pemberton ad Atlanta, in Georgia, come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza, è tutt’oggi una bibita e un marchio popolarissimi.

Il suo successo è stato tale da avere cambiato i colori a Babbo Natale: Santa Claus, prima di diventare “testimonial” di uno spot natalizio della Coca-Cola, era infatti vestito di verde. E a proposito di testimonial, altri super famosi hanno accettato di diventarlo: niente po’ po’ di meno che i Beatles. Negli anni Sessanta i Fab Four erano pronti a firmare un contratto per apparire negli spot e cantare i jingle ma il prezzo richiesto risultava troppo alto secondo l’allora presidente della Coca-Cola Company, Robert Winship Woodruff, quindi non se ne fece niente. Insomma, una bibita che ne ha di storia da raccontare, sorso dopo sorso!

A 134 anni dalla sua nascita omaggiamo la Coca-Cola alla nostra maniera, con una gallery ricca di gadget frizzanti come la bibita a cui strizzano l’occhio: dal distributore automatico di stuzzicadenti alla macchina per “combo” di hot dog e toast, dalla custodia per AirPods fino alla stampa che “shakera” due grandi amori di ogni nerd (ossia la Nasa e la Coca-Cola).

