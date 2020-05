Tour virtuali nel teatro e nel museo: La Scala riapre le porte

7 May 2020 – 15:01

Google Art&Culture lancia un progetto dedicato alla scoperta del Teatro alla Scala di Milano (foto: Google)Google Art & Culture lancia un nuovo progetto dedicato interamente al Teatro alla Scala di Milano consentendo a chiunque di visitare gli angoli più nascosti del tempio meneghino della lirica.

Sfruttando alcune delle tecnologie più avanzate come le scansioni in altissima definizione, Street view e la Art camera, Google e il Teatro alla Scala hanno collaborato per creare un ambizioso progetto che apre virtualmente le porte del Piermarini e del suo museo a tutti gli utenti del web.

Temporaneamente chiusa a causa delle misure di contenimento collegate all’epidemia da coronavirus, La Scala si potrà ora visitare da casa con un tour virtuale. Ci sono voluti circa 2 anni per acquisire tutto il materiale raccolto nel progetto. “È un progetto unico nel suo genere”, spiega Luisella Mazza, capo delle operazioni globali di Google Art& Culture.

Grazie alla Art Camera, una fotocamera creata dal team di Google Art&Culture, il portale permette di osservare ad altissima definizione i particolari di 12 costumi storici utilizzati per rappresentazioni del passato. Sfruttando l’incredibile risoluzione, che oscilla tra i 6 miliardi e i 12 miliardi di pixel, gli zoom sui dettagli degli abiti donano un valore aggiunto alla visita virtuale, mostrando particolari che a occhio nudo non sarebbe possibile cogliere.

La stessa fotocamera ha permesso allo staff di Google Art&Culture di acquisire oltre 16mila documenti musicali, spartiti e libretti che, grazie allo zoom in alta definizione, l’utente potrà ammirare da vicino.

La visita degli oltre 20mila metri quadrati del Piermarini apre le porte anche a luoghi solitamente vietati al pubblico e accessibili solamente al personale e agli artisti. Si potrà salire sul palcoscenico, visitare l’interno della buca del suggeritore o quella dell’orchestra. O ancora: fluttuare all’interno del gigantesco lampadario che sovrasta la platea o a curiosare nel laboratorio Ansaldo dove gli artigiani creano le scenografie delle opere. “Questo progetto assume un significato enorme in questo momento di crisi” commenta Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, “in attesa che il teatro possa aprire le sue porte fisiche possiamo tutti visitarlo virtualmente”.

Fonte: Wired