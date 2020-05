Sono in arrivo i cereali da colazione di Baby Yoda

7 May 2020 – 17:23

La Baby Yoda mania non sembra intenzionata a placarsi. Da quando lo scorso novembre il personaggio ispirato al mitico cavaliere Jedi di Star Wars è apparso in The Mandalorian, la produzione originale di Disney+ arrivata in questi mesi anche da noi in Italia, internet è stato letteralmente invaso dalle rappresentazioni di questo esserino verde e peloso. Sono seguiti giocattoli, gadget e altro merchandising vario, per la gioia dei più piccoli ma anche dei più grandi appassionati di tutto ciò che appartiene al mondo di Guerre stellari. Ora dagli Stati Uniti arriva una novità che non farà altro che aumentare l’appetito nei confronti del personaggio: i cereali da colazione di Baby Yoda.

Ad annunciarlo è la General Mills, multinazionale di base in America il cui core business principale sono proprio i prodotti alimentari per la colazione (fra i suoi marchi più famosi ci sono Cheerios, Cinnamon Toast e Cookie Crisp). In un post pubblicato lo scorso 4 maggio, quindi nel giorno della ricorrenza dello Star Wars Day, l’azienda ha ufficializzato l’arrivo quest’estate dei cereali brandizzati Baby Yoda: da quel che si può intuire dalle immagini, saranno dei corn puffs, cioè palline soffiate di fiocchi di mais zuccherate mischiate a morbidi marshmallow dal colore verdognolo. Solo per palati a cui piacciono i prodotti dolcissimi, dunque, ma si può star certi che soprattutto i più piccoli adoreranno iniziare la giornata con una ciotola che ricorda il minuscolo beniamino.

View this post on Instagram

May the 4th Be With You! Coming to a cereal aisle near you later this summer. #maythe4thbewithyou #starwarsday

A post shared by General Mills (@generalmills) on May 4, 2020 at 6:01am PDT

Non è la prima volta che il mondo di Star Wars viene declinato in versione cereali: negli anni ’80, sempre negli Stati Uniti, la Kellogg’s aveva messo in commercio i cereali C-3PO, ispirati al droide dorato della saga che consistevano in fiocchi di mais e avena al sapore di miele nella forma di una doppio O, forse a ricordare i caratteristi occhi del robot stesso. Ma se si considera che nel paese a stelle e strisce, con il tempo, sono stati prodotti cereali a forma di Ghostbusters, Gremlins e Puffi, Baby Yoda non sarà di certo l’alimento più strampalato che potremmo mettere sul tavolo delle nostre colazioni.

The post Sono in arrivo i cereali da colazione di Baby Yoda appeared first on Wired.

Fonte: Wired