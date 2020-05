Se l’iPhone SE vende come il pane è anche grazie alla pandemia

7 May 2020



Molte cose stanno cambiando con il coronavirus. E forse una di queste è la crisi dei grandi e costosissimi telefoni-ammiraglia. Perché se Apple, che è il più sciccoso e trendy fra i marchi della telefonia mobile, ha successo mettendo a catalogo un apparecchio come l’iPhone SE, che costa meno di tutta la linea dei nuovi OnePlus ma ha un processore che va meglio del migliore Qualcomm (sulla carta, perlomeno), allora vuol dire che stiamo davvero entrando nel mondo del “quanto basta“.

Il mondo del “quanto basta” è paradossale ancora più di quello dei consumi di extralusso nel quale siamo vissuti sino a febbraio, e che ci facevano pagare un telefono come un’auto usata in buone condizioni.

Fino ad ieri infatti abbiamo celebrato i nuovi, fantasmagorici apparecchi da mille, mille e cinquecento, persino duemila euro. Prezzi enormi per funzionalità fantascientifiche: connessione 5G, schermi pieghevoli, display costosissimi che non entrano più neanche nelle tasche dei pantaloni, intere batterie di fotocamere bitorzolute sul retro dell’apparecchio, più memoria di quanta avesse il nostro pc di due anni fa, impermeabilità per giocare a Puzzle Bubble anche sul fondo della piscina o mentre si pescano le perle. E un dubbio ricorrente: sono davvero funzioni utili?

A quanto pare no, almeno non tutte. Il fenomeno si è ridimensionato. E si poteva capire perché anche chi aveva scommesso su pochi apparecchi all’anno a un prezzo abbordabile con le massime qualità ha rivisto verso l’alto le sue stime e oggi naviga più verso i mille che non verso i cinquecento euro.

Nel mondo che cambia, la sorte ha voluto regalare un ruolo particolare al piccolo, economico e potente iPhone SE del 2020, uscito poche settimane fa. E che, secondo alcuni famosi analisti, vende come il pane, altri lo sostengono perché ne vedono i ritardi nei tempi di consegna (il classico segnale della rottura di stock) e altri ancora ne predicono i 30 milioni di pezzi venduti in meno di 12 mesi.

L’apparecchio, benintenso, è intelligente nelle scelte ed è fatto molto bene: ha la scocca compatta dell’iPhone 8, il processore A13 Bionic degli iPhone 11 Pro, e un cartellino del prezzo ragionevole che parte a 499 euro per la versione da 64 euro. Non costa poco in assoluto, certo, ma neanche 1289 euro dell’iPhone 11 Pro, o i mille e più delle varie ammiraglie Android con Snapdragon 865 a bordo.

(Foto: Apple)Però l’iPhone SE non è neanche il telefono di tre anni prima rivenduto a prezzo ridotto: il processore è la garanzia che durerà per un bel pezzo ed è anche l’assicurazione che, per esempio, la videocamera posteriore possa fare letteralmente miracoli con un solo obiettivo, rispetto ai moderni padelloni che invece ne hanno da tre in su e sostanzialmente fanno le stesse foto. Questo perché, entro certi limiti, la qualità delle immagini nell’epoca della fotografia computazionale non dipende più dall’obiettivo o dal sensore, ma dal processore che c’è dietro.

In più, l’SE è cool anche perché si adatta allo spirito del tempo che è più da periodo di recessione: meno ostentazione, più sostanza. Che sia “figlio della pandemia” è una provocazione, certo, ma solo fino a un certo punto. Secondo il Machiavelli la fortuna, oltre e più di tutte le qualità del Principe, gioca un ruolo fondamentale perché è capace di cambiare gli eventi da un momento all’altro. E come altrimenti definire quella che è toccata all’iPhone SE, il telefono giusto al momento giusto, se non fortuna? L’SE arriva a quattro anni dalla prima edizione e un concetto lo ha chiarito subito: chi compra l’SE vuole entrare in un negozio (anche online) che venda telefoni e non in una gioielleria. È un acquisto che si fa senza tentennamenti perché si tratta di un telefono normale con prestazioni eccezionali, e non un telefono eccezionale con prestazioni – ahimé – solo normali.

