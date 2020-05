Le foto della Luna dei Fiori, l’ultima super Luna del 2020

7 May 2020 – 11:19

I nativi americani, in particolare la tribù degli Algonchini che abitava gli Usa nord-orientali e sopravvive oggi nelle riserve indiane canadesi, la chiamano Luna dei Fiori, per l’abbondanza di boccioli e petali che affollano i paesaggi nel mese di maggio. In altre tradizioni è invece la Luna del Latte o della Semina del Mais: è la Luna piena di maggio, strettamente legata al ciclo della natura e alla sua rinascita.

Quella del 2020 è stata anche l’ultima super Luna dell’anno: nella notte tra il 6 e il 7 maggio, il nostro satellite ha raggiunto 361.184 km di distanza dalla Terra, contro una media di 384.400 km. Ancora una volta, sono moltissime le foto suggestive che arrivano da tutto il mondo, raccolte nella nostra gallery di oggi per celebrare l’occasione.

