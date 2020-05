Ecco chi giudicherà i vostri contenuti su Facebook

7 Maggio 2020 – 18:02

(Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images)Facebook è sempre più determinato a ripulire la sua immagine dopo gli scandali da cui è stato colpito negli ultimi anni soprattutto su privacy e contenuti. Così, dopo aver annunciato a inizio anno la decisione di dare vita a un organismo indipendente di controllo che sarà chiamato a pronunciarsi in materia di contenuti e di gestione delle attività dei profili, il 6 maggio ha nominato i primi venti membri del suo Oversight board.

A queste prime nomine si aggiungeranno poi altri venti nomi che saranno scelti nei prossimi mesi, fino a un totale di quaranta persone. Non si tratta di manager scelti all’interno della società di Menlo Park, ma di giornalisti, esperti di legge, difensori dei diritti individuali, professionisti di diversi ambiti e professori universitari. Nel comitato siedono, per esempio, la politica Tawakkol Karman, premio Nobel per la Pace nel 2011, l’ex direttore del Gurdian, Alan Rusbridger, che ha vinto il premio Pulitzer per il reportage sul caso Edward Snowden e molte altre personalità giuridiche e politiche internazionali, come l’ex primo ministro danese Helle Thorning-Schmidt, tra le quattro donne ai vertici del board (qui la lista completa dei nomi).

Il ruolo fondamentale di questa “corte” sarà dunque quello di prendere decisioni su alcune delle questioni più problematiche per la piattaforma, come i contenuti molesti o discorsi che incitano all’odio e alla violenza pubblicati su pagine e gruppi, oppure questioni relative alla privacy dei suoi ormai oltre 2,6 miliardi di utenti attivi ogni mese, stando agli ultimi dati aggiornati dalla società nei risultati trimestrali dei primi mesi del 2020.

Inoltre, le decisioni prese dai membri dell’Oversight board sull’eliminazione o meno dei contenuti di Facebook e di Instagram non potranno essere modificate da parte della società, e ci sarà l’obbligo di pubblicare ogni sentenza, così che gli utenti possano fare eventualmente ricorso. A garantire l’indipendenza di questo nuovo organo c’è poi la sua stessa struttura, e tutte le operazioni di gestione sono sostenute da un fondo apposito da 130 milioni di dollari che non può essere revocato ed è autonomo rispetto alle finanze del colosso di Menlo Park, precisano le quattro co-presidenti.

Tutti i membri dell’Oversight board, poi, rimangono in carica per tre anni e non sono dipendenti di Facebook, quindi non potranno essere licenziati dalla piattaforma, ma verranno nominati dal vertice del comitato stesso in base alla loro professionalità e competenza.

The post Ecco chi giudicherà i vostri contenuti su Facebook appeared first on Wired.

Fonte: Wired