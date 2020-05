Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio

7 May 2020 – 11:45

A motore spento, Alfa Romeo ha presentato online le nuove model year 2020 di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. I due modelli più prestazionali del Biscione mantengono inalterato il powertrain da supercar. A evolvere sono soprattutto tecnologia, connettività e sicurezza.

La guida autonoma di livello 2

Per chi ama correre in pista, Giulia e Stelvio Quadrifoglio hanno la modalità Race: sovralimentazione, controlli off (in parte) e suono degli scarichi amplificato. Ma per la quotidianità (a cui nessuno scappa) gli ingegneri del Biscione hanno introdotto i nuovi sistemi di guida autonoma di livello 2. Grazie a loro, il guidatore può lasciare alla vettura il controllo di accelerazione, freno e sterzo. Sviluppati in collaborazione con Bosch, intervengono soltanto per garantire la sicurezza e aumentare il comfort nel traffico o nei viaggi più lunghi dove alla velocità si deve sostituire l’attenzione.

A tal proposito, il primo ausilio è il Driver Attention Assist che monitora la sonnolenza del conducente e lo avvisa in caso di necessità. Se chi conduce non vede un limite di velocità, invece, interviene la telecamera di bordo. Questa riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente. Per quando si rimane imbottigliati nel traffico cittadino o autostradale, sono diversi gli assistenti di guida a intervenire: si va dal Cruise control adattivo ai sistemi che supervisionano anche la guida laterale mantenendo l’auto al centro della carreggiata.

Infotainment rinnovato

Agli assistenti alla guida si abbina una nuova tecnologia di bordo. Questa prevede un rinnovato sistema di infotainment con display centrale touch da 8,8 pollici. Dotato di servizi connessi, ha un’interfaccia ridisegnata. Tra le novità, solo per i modelli Quadrifoglio nascono le Performance Pages. Si tratta di schermate dedicate che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato della vettura: temperature dei principali organi meccanici, distribuzione di coppia, pressione dei turbo e potenza istantanea, oltre a cronometri digitali per misurare le prestazioni di accelerazione e velocità massima.

I colori della tradizione

Strano pensare come la tradizione del Quadrifoglio abbia sdoganato già da inizio secolo colori di una vivacità contemporanea. Forse perché già allora, queste tinte aiutavano ad accentuare l’effetto scultoreo delle linee. I nuovi colori Oldtimer (tradizionalista) sono il rosso 6C Villa d’Este, l’ocra GT Junior, e il Verde Montreal. Esordiente sulle Quadrifoglio MY20, è un omaggio all’Alfa Romeo Montreal che debuttò cinquant’anni fa.

Le novità degli esterni

Sono veramente misurati i ritocchi al design esterno. Per esaltare il carattere sportivo dei modelli, Alfa Romeo ha chiamato in causa Mopar. Insieme hanno realizzato la Quadrifoglio Accessories Line. La soluzione più visibile e udibile è il sistema di scarico ad alta prestazione realizzato in cooperazione con Akrapovič. A questo si aggiunge un kit di fanali posteriori bruniti e una nuova finitura nero lucido per il trilobo anteriore e i badge posteriori. Inoltre, Mopar rende disponibile in questo allestimento la griglia anteriore con inserto V, le calotte degli specchi e lo spoiler posteriore in carbonio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: sistema di scarico ad alta prestazione realizzato in cooperazione con AkrapovičPerformance da supercar a partire dal suono

Sebbene la motorizzazione non cambi rispetto alle edizioni precedenti, ricordiamo che le due Quadrifoglio montano un propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo. Realizzato in alluminio, è capace di sprigionare 510 CV e 600 Nm di coppia massima a 2.500 giri/min. Quindi tanta potenza già a bassi regimi. Il controllo a terra è gestito dall’Active Torque Vectoring. Questo sistema permette al differenziale sull’asse posteriore di distribuire la coppia a ogni ruota, migliorando trazione e prestazioni. Una distribuzione che su Stelvio Quadrifoglio è coadiuvata dal sistema di trazione integrale Q4. Ai puristi del controllo totale dell’auto che cercano ancora il cambio manuale, Alfa Romeo risponde con un cambio automatico a 8 rapporti calibrato per ottimizzare fluidità, comfort e facilità di guida. Perché non è sempre possibile andare in pista. Sebbene sia proprio nella modalità Race che questo cambio si esprime al meglio con cambiate da 150 millisecondi.

Tutti gli sforzi tecnologici sono focalizzati sul piacere di guida. Tra questi le nuove sospensioni attive Alfalink, il selettore DNA Pro con la modalità Race e su Giulia la presenza dell’Aero splitter. Si tratta di un’appendice in carbonio posizionata sotto il paraurti anteriore. Superati i 100 km/h si apre grazie a due attuatori gestiti dall’unità di controllo CDC (Chassis Domain Control). Ciò garantisce un maggiore carico aerodinamico che rende il veicolo più stabile in curva. Le due quadrifoglio si riconoscono anche a occhi chiusi. Il merito va al sistema di scarico dual mode a quattro uscite che nella modalità Race diventa più aggressivo e coinvolgente.

Il listino delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020 sarà dichiarato nelle prossime settimane. Le anticipazioni lo danno in linea con quello esistente, a cui andrà aggiunto un adeguamento legato ai nuovi sistemi di assistenza alla guida. Attualmente il prezzo delle due Alfa Romeo Quadrifoglio parte da 86.500 euro per Giulia e 96.600 euro per Stelvio.

