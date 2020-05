Wired Answers sul coronavirus: come cambia la risposta immunitaria in base all’età?

6 Maggio 2020 – 18:02

Cosa sappiamo e (soprattutto) cosa non sappiamo sull’epidemia del nuovo coronavirus? Abbiamo deciso di chiederlo a diversi esperti, che qui su Wired ci raccontano la prospettiva della scienza sulla situazione attuale della Covid-19.

In che modo il nostro sistema immunitario reagisce al virus Sars-Cov-2? E che differenza c’è, tra le diverse fasce d’età, nella risposta immunitaria? Cosa cambia tra bambini, adulti, anziani e donne incinte? A rispondere è Andrea Cossarizza, immunologo dell’università di Modena e Reggio Emilia.

