Linkedin ha una nuova funzione per i colloqui di lavoro

6 May 2020 – 11:18

(Foto: Linkedin)LinkedIn inaugura una funzione pensata per facilitare le procedure preliminari di ricerca di potenziali candidati a un posto di lavoro e si rivolge a responsabili delle risorse umane e addetti al personale. Un’ennesima dimostrazione di come le tecnologie e le soluzioni software possano tornare molto utili in questo periodo storico monopolizzato dall’emergenza coronavirus Covid-19.

Il più grande network professionale online del mondo ha dunque presentato la funzione chiamata di “video presentazione” che già dal nome lascia intenderne la filosofia dietro. Protagonista di una doverosa fase preliminare di test a livello globale, permette ai reclutatori di saggiare le capacità di comunicazione e le competenze trasversali – cosiddette soft skill – di un candidato prima del vero e proprio colloquio. Come funziona questo sistema?

Dopo aver pubblicato un annuncio di lavoro e dopo una prima scrematura, i reclutatori possono invitare chi è stato selezionato in quanto più qualificato (sulla carta) a rispondere a un massimo di due domande pescando da opzioni come “Parlami di te?”, “Qual è il tuo maggiore punto di forza?” o ancora “Descrivi il tuo progetto più impegnativo”.

I candidati potranno rispondere con un video, che sembra la scelta più efficace soprattutto per determinate potenziali posizioni lavorative, oppure anche in modo scritto. Secondo la ricerca Global Talent Trends riportata da LinkedIn, viene evidenziato che il 92% dei professionisti del settore delle risorse umane reputi che le soft skill siano ugualmente o più importanti delle hard skill nel processo di selezione. Tuttavia, risultano più difficili da valutare, mentre con questa soluzione video si potrebbe contare su uno strumento in più.

Secondo l’Onu, la metà dei lavoratori in tutto il mondo rischia il proprio posto in questo periodo così delicato che però sta dando una propulsione incredibile al telelevoro con segmenti in grande crescita come quello dei call center e assistenza remota.

