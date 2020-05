Il mini gioco di Deadpool su Fortnite

6 May 2020 – 11:43

(Foto: Epic Games)Forse tutti non sanno che su Fortnite Stagione 2 è nascosto un minigioco dedicato a Deadpool che si può facilmente abilitare con una semplice procedura da computer così come dalle varie console. È una delle tante chicche nascoste dai programmatori nel gioco multipiattaforma che di recente ha reso omaggio a Star Wars con le tanto discusse spade laser.

Il minigioco di Deadpool permette di prendere il controllo del supereroe mentre è impegnato in una pista da sci su un percorso piuttosto impervio. La giocabilità è assai complicata e infatti di solito le partite non durano molto. Una volta che ci si schianta si viene assaliti da banane assassine. Il riferimento è evidente e rende omaggio a uno dei videogiochi più popolari del passato, il celeberrimo SkiFree su Windows 95.

(Foto: Epic Games)Il primo passo è quello di selezionare il menu Pass Battaglia dalla lobby della schermata principale, entrare nel covo di Deadpool dal condotto di ventilazione e accedere al suo computer mentre lui sarà impegnato a nuotare sott’acqua. Sul desktop virtuale si noterà un elenco con le missioni fino a quel momento completate e un’icona con l’iconica maschera di Deadpool.



Cambiano le successive indicazioni per accedere al minigioco a seconda della piattaforma, per ora non è disponibile da mobile dunque da Android e iPhone. Su computer è presto fatto perché basta un doppio clic sull’icona per avviarlo. Su Xbox One si deve premere Y utilizzando i tasti dorsali del controller per muoversi sull’icona, su Ps4 il tasto quadrato e su Nintendo Switch il tasto X.

Intanto emergono i primi dettagli sulla Stagione 3 di Fortnite che debutterà la prossima estate con l’area di gioco che dovrebbe interessare sempre più zone subaquee con l’avvento di sottomarini a forma di squalo e altri omaggi a supereroi molto noti come Aquaman.



