Genitori a tempo pieno – Il dilemma bambini, estate, distanziamento.

6 May 2020 – 12:10

Da quando, settimana scorsa, il Presidente del Consiglio Conte ha concluso la sua attesissima conferenza stampa con l’ormai iconica frase “Mi pare di avere detto tutto…”, nelle famiglie e nelle associazioni italiane che si occupano di bambini e adolescenti è iniziato un movimento di centinaia di migliaia di persone dall’obiettivo comune: riportare l’attenzione del Governo sui minori.

Perché, nel corso della conferenza stampa di domenica 26 aprile, il Presidente del Consiglio aveva avuto parole per tutti, davvero per tutti, e per qualcuno di più (il campionato di calcio, la CEI) ma non aveva speso un singolo secondo per parlare dei bambini. O per parlare ai ragazzi. O per ringraziare i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Nulla. Neppure a domanda diretta di una giornalista del Tg5.

In questo momento storico, in cui tutto sembra andare contemporaneamente molto lentamente e molto velocemente, sono bastati un paio di giorni dalla conferenza stampa perché iniziassero a moltiplicarsi appelli e proposte per un’organizzazione del tempo dei più piccoli, in particolare per l’estate.

Gli appelli parlano spesso di scuola, ma soprattutto parlano di bambini e adolescenti.

La scuola sembra infatti bloccata in un grande empasse di cui la Ministra Azzolina si fa continua portavoce, proponendo un giorno dopo l’altro soluzioni che appaiono a volte inefficaci, a volte ingiuste, altre impraticabili.

Ma se, come famiglie, siamo tutti molto preoccupati dall’urgenza di trovare delle soluzioni per la scuola in presenza a settembre ( e, dispiace dirlo con banalità, ma l’unica certezza è che non esiste nessuna soluzione a costo zero) in questi ultimi dieci giorni ci siamo molto impegnate a tentare di ricordare alle Istituzioni che i bambini e i ragazzi non sono (solo) studenti.

La loro vita, il loro apprendimento, la loro costruzione di un’identità non si esaurisce tra le mura scolastiche.

Lo ha affermato venti giorni fa anche l’Onu, dedicando alle conseguenze dell’emergenza Covid-19 sui minori, un documento di 17 pagine che si apre con queste parole: “I bambini non sono il volto di questa pandemia, ma rischiano di essere tra le sue più grandi vittime. Mentre sono stati in gran parte risparmiati da impatti sulla salute da parte del COVID-19 – almeno fino ad oggi – la crisi sta avendo un profondo effetto sul loro benessere. Tutti i bambini, di tutte le età, e in tutti i paesi, sono colpiti, in particolare dagli impatti socioeconomici e, in alcuni casi, mediante misure di mitigazione che può inavvertitamente fare più male che bene. Si tratta di una crisi universale e, per alcuni bambini, l’impatto avrà conseguenze su tutta la loro vita”.

E, forse, finalmente, questo grido di allarme è stato raccolto quando Conte, ad inizio maggio, ha infine dichiarato: “Stiamo studiando un piano per l’infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi. Lavoriamo ad ulteriori misure oltre a quelle messe in campo come bonus babysitter e congedo straordinario”.

Le difficoltà rispetto alla costruzione di linee guida nazionali che consentano l’attivazione di progetti per bambini e ragazzi possibilmente già a maggio, altrimenti a giugno, sono però molteplici.

In primis, certamente, il tema del distanziamento fisico che, nei bambini sotto i 6 anni, non solo è complicato quando non impossibile, ma soprattutto è lesivo delle loro possibilità di apprendimento e relazione.

Le proposte, in questo senso, viaggiano nella direzione della costruzione di piccoli gruppi che non prevedano la distanza tra i suoi appartenenti, ma soltanto la separazione dagli altri coetanei.

Si tratta di una soluzione di contenimento e non di prevenzione tout-court, che deve essere integrata dalla disponibilità di presìdi sanitari per operatori e bambini stessi ( ad esempio la disinfezione delle mani, la distanza nella consumazione dei pasti…) e che per prima è stata ipotizzata dalla Regione Emilia Romagna, che l’ha presentata al Governo.

Non possiamo infatti pensare davvero che la soluzione unica – in fase di riapertura – possa essere quella della prevenzione assoluta.

Non è così neanche per gli adulti (i mezzi pubblici, ad esempio, e molti luoghi di lavoro, sono stati parzialmente ripensati ma è evidente che non possiamo pensare che siano luoghi all’interno dei quali la prevenzione funzionerà al 100%) e non può essere così per i bambini.

Del resto, la strada per la convivenza con il Covid non può passare attraverso una quarantena assoluta fino alla scoperta di una cura o di un vaccino: come ha scritto l’Onu, le conseguenze sui bambini di un lockdown infinito, rischiano di avere aspetti più gravi di un’eventuale contagio da Covid.

Proposte in piccolissimi gruppi prevalentemente all’aperto (si parla di 4, 5 bambini per nido e scuola infanzia, e 7 o 8 per la primaria) avrebbero quindi lo scopo di limitare la possibilità di contagio, nonché la creazione di eventuali focolai.

È una mediazione che si basa sulla scarsissima presenza di sintomi gravi da Covid-19 sui bambini, e soprattutto sul bisogno estremo e profondo dei più piccoli di non vedere ulteriormente congelati i loro bisogni di apprendimento, di socializzazione e di relazione.§Le strade alternative a questa non sembrano né più sicure né più garantite.

Sappiamo già che – in assenza di proposte per i figli – tra gli uomini e le donne, saranno le mamme quelle che rinunceranno al lavoro per restare a casa.

Ma, comunque, anche se questa fosse una soluzione accettabile – e non lo è – non in tutte le famiglie è possibile rinunciare al 70% di uno stipendio (in particolare quando è l’unico, nel caso delle famiglie monogenitoriali).

Cosa faranno quindi i genitori che non possono permettersi di restare a casa con i figli, in assenza di proposte istituzionali in piccoli gruppi?

Manderanno i bambini dai nonni oppure li riuniranno insieme ad altri in case alla presenza di un singolo adulto disponibile, ricreando di fatto il piccolo gruppo ma al chiuso, senza attenzione sanitaria, fuori dai radar di controllo, senza alcuna proposta formativa. Cioè creeranno contesti molto più a rischio di quelli proposti dalla Regione Emilia-Romagna.

Non è quindi una questione di sicurezza, ma di assunzione di responsabilità.

Le Istituzioni devono occuparsi dei bambini e dei ragazzi trovando una mediazione possibile con lo stato di emergenza sanitaria perché il fatto di non occuparsene andrebbe a costruire scenari peggiori.

Questo deve succedere con i mesi estivi e questo dovrà succedere con la riapertura delle scuole.

Non c’è nessuna alternativa reale alla riapertura in presenza per la fascia 0-11 anni (e almeno parzialmente in presenza per gli 11-18), e per fare questo servono pensiero, assunzione di responsabilità e investimenti economici. Prima le donne e i bambini, si diceva una volta: non è una questione di galanteria. È una questione di futuro.

