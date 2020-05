Ecco come funzionerà la chiave digitale di Apple per la tua auto

6 May 2020 – 12:10

Foto: Apple – apple.comDopo le prime anticipazioni scovate nella beta di iOS 13.4 e successivamente nel codice di iOS 14, un annuncio importante ci lascia pensare che Apple CarKey potrebbe essere prossima al rilascio e tra non molto tempo potremo aprire e chiudere le portiere o avviare le automobili senza chiave ma semplicemente utilizzando lo smartphone.

Infatti, è direttamente il Car Connectivity Consortium a rilasciare ai suoi membri – tra cui Apple – le specifiche del nuovo standard Digital Key Release 2.0 che punta a suggerire ai costruttori automobilistici e produttori di dispositivi elettronici quelle che sono le linee guida per adottare questa nuova tecnologia.

A oggi quindi, associando i rumors riguardo CarKey di Apple alle informazioni pubblicate nel comunicato ufficiale del CCC, sappiamo che la comunicazione tra lo smartphone e il veicolo non avverrà tramite connessione a internet ma sfrutterà la connettività Nfc e la privacy e la sicurezza degli utenti verranno tutelate come se stessero utilizzando una tradizionale chiave fisica.

Inoltre, programmare un appuntamento per prestare l’automobile e cedere la chiave o consentire a terzi di prelevare oggetti custoditi al suo interno anche se siamo distanti dalla vettura, non sarà più un problema. Infatti, lo standard prevede la possibilità di condividere le chiavi digitali con altre persone, specificando un profilo d’uso di base o con autorizzazioni personalizzate per accedere al veicolo.

E non ci sarà da preoccuparsi nemmeno se saremo a corto di batteria, infatti, le direttive includono la possibilità di usare la chiave quando il telefono è scarico e, nel caso dei dispositivi Apple, potrebbe funzionare come già accade per le carte rapide di Apple Pay che sfruttano una riserva di energia anche quando l’iPhone è esausto.

Purtroppo non abbiamo informazioni sul debutto ufficiale di CarKey negli iPhone anche se si ipotizza possa arrivare con iOS 14 durante il prossimo autunno. Tuttavia è già in corso lo sviluppo dello standard Digital Key Release 3.0 che prevede l’uso delle connettività Ultra Wideband e del bluetooth a basso consumo energetico.

