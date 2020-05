È morto il cofondatore dei Kraftwerk, Florian Schneider

6 May 2020 – 18:11

(Foto: Getty Images/Lynn Goldsmith)Florian Schneider, il cofondatore della pionieristica band tedesca Kraftwerk, è scomparso all’età di 73 anni. Il musicista teutonico, insieme a Ralf Hütter, nel 1970, a Düsseldorf, ha fondato il gruppo (oggi ancora attivo) che resta uno dei più all’avanguardia di sempre, capace di mescolare l’elettronica primitiva alle nascenti tecnologie più evolute e di raggiungere un suono e un immaginario ben definiti, aprendo di fatto la strada a tutti i derivati dell’elettronica: dal synth pop fino ai suoni sintetici più contemporanei.

Quasi da subito Florian Schneider ha iniziato con i sintetizzatori sviluppando molteplici tecniche e abilità, tra le quali quella di suonarli utilizzando un flauto elettronico (e-flaute) e successivamente ha approfondito le conoscenze e l’utilizzo di sequencer virtuali come Cubase. Durante i live, spesso, utilizzava il vocoder per fare le seconde voci. Durante la sua carriera nei Kraftwerk, ha pubblicato 10 album, tra cui l’indimenticabile Autobahn del 1974. Perfino David Bowie si è ispirato a lui dedicandogli un brano contenuto nel disco Heroes (1977), V-2 Schneider.

Nel 2008 Florian Schneider ha deciso di lasciare il gruppo e solo nel 2015 pubblica un singolo contro l’inquinamento, dal titolo Stop Plastic Pollution, ispirato da un viaggio sulle coste del Ghana.



The post È morto il cofondatore dei Kraftwerk, Florian Schneider appeared first on Wired.

Fonte: Wired