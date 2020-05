Cosa significa la sentenza della Corte costituzionale tedesca per il futuro dell’Europa

(foto: Uli Deck/picture alliance via Getty Images)La Corte costituzionale tedesca il 5 maggio si è espressa sulla legittimità per la Germania di aver partecipato al programma di Quantitative Easing (Qe) messo in atto dalla Banca Centrale Europea (Bce) a partire dal 2015. La decisione della Corte di Karlsruhe, attesa per mesi dalle istituzioni dell’Unione Europea, stabilisce che seppure il programma di acquisto di titoli di stati promosso dalla Bce non contrasta in principio con la costituzione tedesca, deve essere chiarito: i giudici hanno chiesto a Francoforte di fornire, entro tre mesi, “in una maniera comprensibile e con argomentazioni” gli obiettivi di questo tipo di politica monetaria, dimostrandone gli effetti economici e chiarendo se è stata una misura proporzionale alla situazione economica in cui versavano gli stati della zona euro in quel periodo.

In gioco c’è la tenuta della zona euro: nel caso la Bce fornisse spiegazioni che i togati tedeschi giudicano non valide, la Germania potrebbe defilarsi dagli stimoli monetari già proposti dalla Bce per far fronte al coronavirus: questo potrebbe avere effetti sulla possibilità di appoggiare misure di sostegno economico agli stati più colpiti dall’emergenza Covid-19 – a partire dal recovery fund – su cui si sta discutendo in queste ultime settimane.

Il significato della sentenza

La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale mette in luce alcune controversie tra diritto europeo e quello dei singoli stati. Il primo prevale sempre sul secondo, stando ai trattati costitutivi dell’Ue, ma la decisione dei giudici tedeschi sostiene che questo sia vero solo fino a quando non intacca l’identità costituzionale dello stato membro. Infatti, stando alla sentenza della Corte di Karlsruhe, tutto quello che concerne la politica monetaria e il bilancio finanziario di una nazione permette a uno stato costituzionale di essere pienamente democratico. Quindi, in buona sostanza, nel caso in cui i programmi europei di natura economica e fiscale intacchino pesantemente il bilancio dello stato, in totale autonomia la Germania può decidere di non parteciparvi. Ovviamente, questo contrasta con il principio di comunità che ha animato la fondazione dell’Unione Europea.

Questa sentenza crea un precedente che potrebbe avere conseguenze sugli sforzi messi in atto dalle istituzioni europee per approvare un programma d’aiuti per gli stati colpiti dal coronavirus, si diceva. A pensarla così è l’ex vicepresidente della Bce, Vitor Constâncio, che su Twitter ha parlato di “grande rischio” che potrebbe dare la stura a nuovi ricorsi giudiziari (d’altronde la Polonia, per bocca del suo viceministro alla Giustizia, ha già fatto sapere che “la Germania difende la propria sovranità: l’Unione Europea fa solo ciò che le permettiamo noi stati membri”).

This is the big risk. New court cases will come immediately in Germany against PEPP. The Court insists in the ridiculous distinction between monetary policy and economic policy and wants proportionality in its effects. Can a German economist explain what this means? https://t.co/2J5kdGX8Y6

— Vitor Constâncio (@VMRConstancio) May 5, 2020

Il Financial Times, in un editoriale firmato dal board del giornale, ha definito la decisione dei giudici tedeschi “una sentenza errata”, spiegando anche che “getta luce su una delle principali vulnerabilità dell’eurozona: cioè che la Bce ha dato prova di essere l’unica istituzione europea in grado di agire rapidamente e in modo risoluto per proteggere l’unione monetaria europea”.

Più cauti e sicuramente più ottimisti sono stati il Commissario agli Affari Economici dell’Ue, Paolo Gentiloni, e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri che hanno sottolineato come questa rappresenti una “decisione indipendente” e che – secondo loro – non avrà alcun effetto sui programmi in corso.

La #Bce è un’istituzione indipendente. La sua indipendenza è alla base della politica monetaria europea.

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 5, 2020



