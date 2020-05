Arriva Fury Files, la serie per conoscere ancora più a fondo gli eroi Marvel

6 May 2020 – 17:14

Se il coronavirus ha rimandato le uscite di tanti film, compresi quelli del Marvel Cinematic Universe, il cui futuro appare a oggi ancora molto incerto, tutto il filone animato legato agli eroi dei fumetti Marvel invece continua a essere in pieno sviluppo. In questi giorni, infatti, è stato annunciato che su Disney+ arriverà il prossimo 15 maggio la nuova serie Fury Files, che già nel titolo fa riferimento a uno dei personaggi più importanti della saga: parliamo di Nick Fury, il capo dell’associazione segreta S.H.I.E.L.D. che nei fumetti e nei cinecomics ha il compito di schedare e poi mettere assieme i vari Avenger. Grazie alle sue infinite conoscenze, Fury guiderà gli spettatori alla scoperta dei segreti dei principali protagonisti Marvel.

Fury Files utilizzerà, infatti, una combinazione di fumetti animati e scene dalle principali serie animate Marvel, fra cui Earth’s Mightiest Heroes e la memorabile X-Men: The Animated Series, per descrivere le caratteristiche degli eroi ma anche dei villain più conosciuti. Tra i protagonisti analizzati ci saranno, dunque, Iron Man, Thor, Spider-Man, Capitan America e molti altri. “Non è una sorpresa che Nick Fury abbia un dossier su ogni supereroe Marvel”, si legge nella sinossi ufficiale della serie, che promette di dare “accesso top secret all’intelligence dello Shield”. Con la voce in inglese di Chi McBride (Samuel L. Jackson che lo interpreta sul grande schermo evidentemente non era disponibile), Fury passerà in rassegna ognuno di questi personaggi.

La data del debutto non è casuale, se si considera che la settimana dopo, il 22 maggio, arriverà sempre sulla piattaforma di streaming Disney anche la stagione 2 di Marvel’s Future Avengers, la serie anime sviluppata nel 2017 proprio per reinterpretare il canone Marvel attraverso lo stile tipico dell’animazione giapponese. Diffusi inizialmente solo lì, in Giappone, gli episodi sono stati lanciati lo scorso febbraio su Disney+ con la prima stagione, mentre a breve saranno disponibili appunto quelli della seconda.

