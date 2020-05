Un film girato nello spazio è l’ultima folle idea di Elon Musk e Tom Cruise

5 May 2020 – 17:24

Di film sullo spazio, da quando la fantascienza è sbarcata sul grande schermo, ne abbiamo visti a centinaia. Decisamente più innovativo è il progetto, invece, di fare un film nello spazio. L’idea, almeno secondo quanto riporta la testata americana Deadline, è venuta a Tom Cruise e alla SpaceX di Elon Musk, che si sarebbero alleati addirittura con la Nasa per studiare la fattibilità di una pellicola girata oltre l’atmosfera. D’altronde, l’azienda fondata da Musk (che fra le altre cose in queste ore è diventato padre del figlio avuto con la cantante Grimes) nasce anche con l’obiettivo di abbattere i costi dell’esplorazione spaziale in vista di una colonizzazione di Marte, ritenuta probabile nel prossimo decennio. Verso l’infinito e oltre, dunque, anche se questa volta non si tratta di un film d’animazione della Pixar ma della volontà di portare nello spazio un’intera troupe cinematografica.

Musk non è nuovo a sfidare le convenzioni per realizzare imprese a effetto, come lanciare una Tesla (altra sua creatura) da uno shuttle o mettere in commercio lanciafiamme ipertecnologici, ma è anche avvezzo a uscite non proprio felici, come le ultime sul coronavirus e il tweet in cui ha volatilizzato milioni di dollari della stessa Tesla (perché riteneva il valore delle sue azioni troppo alto). Certo, pure Cruise è uno dei personaggi più bizzarri di Hollywood: oltre alla controversa e molto chiacchierata affiliazione a Scientology, è ormai nota l’abitudine di girare gli stunt più pericolosi dei suoi film, in particolare quelli di Mission Impossible, che si tratti di attaccarsi a un elicottero in volo oppure scalare senza protezione il Burj Khalifa di Dubai.

Non sorprende, dunque, che la coppia stia valutando un’alleanza per portare il cinema americano a vette – letteralmente – mai raggiunte prima. Se questo progetto vedrà davvero la luce, è difficile da dire adesso, anche perché è in una fase di valutazione estremamente embrionale. Potrebbe anche essere il frutto del molto tempo libero accumulato in queste settimane di lockdown: d’altronde Tom Cruise, che era sul set di Mission Impossibile 7 a Venezia, ha dovuto interrompere le riprese, attualmente in stand-by, proprio per lo scoppio della pandemia.

