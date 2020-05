Fortnite celebra Star Wars, ma le spade laser sono troppo potenti

5 May 2020 – 8:59

(Foto: Epic Games)Fortnite celebra l’evento speciale Star Wars che porta nel gioco diversi contenuti esclusivi come skin e oggetti, ma soprattutto riscalda gli animi dei giocatori per una vicenda che sembrava sopita e che invece riprende fuoco ovvero quella delle spade laser. L’arma iconica della saga di Guerre Stellari fa la sua ricomparsa nel gioco e riparte la polemica perché garantirebbe troppo vantaggio a chi la può utilizzare in battaglia.

Ieri era la giornata dedicata a Star Wars dato che il 4 maggio può essere sfruttato per il gioco di parole che riprende una delle frasi più celebri della saga, “May the 4th be with you”. E Epic Games non si è lasciata sfuggire l’occasione aprendo nella serata di ieri una due giorni che terminerà oggi 5 maggio con contenuti limitati, come era peraltro già capitato in passato diverse altre volte.

Tra le opzioni ci sono le skin di Rey, Kylo Ren e di Sith Trooper acquistabili nel negozio oggetti così come due speciali bundle, emote (con quella del Lato Oscuro della Forza), dorsi e così via. Ma sul popolarissimo titolo battle royale soprattutto ritornano le tanto discusse spade laser. Si potrà combattere con quella verde di Luke Skywalker, quella blu di Rey, quella viola di Mace Windu oppure con quella più affascinante ossia la rossa di Kylo Ren.



Introdotte per la prima volta nello scorso dicembre, le spade laser hanno davvero sollevato un putiferio in quanto, semplicemente, troppo potenti. Potevano infatti infliggere danni esagerati e raccogliere materiale troppo velocemente. Insomma, inficiavano un certo qual equilibrio e per questo motivo su Twitter il canale di Epic Games è stato subissato di richieste di rimuoverle quanto prima dal spade laser dal Capitolo 2 di Fortnite.

May the 4th be with you this #StarWarsDay Grab a Lightsaber and show your love for Star Wars by rocking Rey, Kylo Ren, or Sith Trooper Outfits and send us a screenshot! pic.twitter.com/mMVD78BLeO — Fortnite (@FortniteGame) May 4, 2020

L’evento Star Wars è disponibile con l’aggiornamento alla versione 12.50 che porta anche una nuova mappa chiamata Papaya e l’interessante modalità chiamata Party Royale votata soltanto al divertimento.

The post Fortnite celebra Star Wars, ma le spade laser sono troppo potenti appeared first on Wired.

Fonte: Wired