Lo Star Wars Day continua con le nuove Barbie ispirazione Rey, Stormtrooper, Chewbacca e C-3PO

4 Maggio 2020 – 18:03

Continuano le sorprese per gli appassionati di Guerre stellari, che oggi 4 maggio celebrano lo Star Wars Day. Tra gli omaggi all’universo narrativo creato dalla fantasia di George Lucas, c’è anche un inaspettato set di bambole. Proseguendo con l’iniziativa lanciata già lo scorso anno, Mattel e Lucasfilm si sono nuovamente alleate per mettere in commercio una linea ampliata di Barbie dedicate a Star Wars, questa volta i modelli celebrano in particolare l’ultimo capitolo cinematografico, L’ascesa di Skywalker, uscito lo scorso dicembre e proprio da oggi disponibile in streaming su Disney+.

Le quattro nuove Barbie, acquistabili da ora almeno sul mercato statunitense, sono ispirate ad altrettanti personaggi indimenticabili della saga (l’anno scorso a subire “il trattamento Mattel” erano stati Darth Vader, la principessa Leia e R2-D2). Dunque, abbiamo la Barbie Rey, un tributo alla protagonista femminile della trilogia sequel, il cui stile avventuroso è stato ripreso in una mise più glamour (ma, forse, non adattissima alle battaglie). C’è, poi, la Barbie Stormtrooper che nell’abito, nella cinta e negli stivali tutti bianchi con dettagli neri riprende il design dei numerosissimi soldati al soldo dell’Impero galattico.

La collezione continua con Barbie Chewbacca, che con i dettagli di pelliccia richiama il peloso compagno di avventure di Han Solo (rigorosamente pelliccia sintetica, si specifica: nessun Chewie è stato maltrattato per la realizzazione di questa bambola); e, infine, il mitico droide C-3PO, dalla scocca dorata, è diventato una Barbie altrettanto luminosa grazie all’abito tutto d’oro, con tanto di occhialini tondi che ricordano gli occhi del robot.

Tutti e quattro gli esemplari sono disponibili sul sito ufficiale di Barbie e in esclusiva anche su Amazon, sebbene il prezzo sia forse per veri intenditori: si parte da 100 dollari, con la versione Chewbecca – decisamente più elaborata – che raggiunge i 150.

The post Lo Star Wars Day continua con le nuove Barbie ispirazione Rey, Stormtrooper, Chewbacca e C-3PO appeared first on Wired.

Fonte: Wired