Le regole di Apple e Google per le app contro il COVID-19

4 Maggio 2020 – 22:08

Le applicazioni per la “notifica di esposizione” che usano il sistema dei due giganti del tech saranno limitate a una sola app per nazione e potranno essere sviluppate solo dalle autorità sanitarie (o per loro conto). E per velocizzare il lavoro degli sviluppatori arrivano anche esempi per l’interfaccia e per il codice

