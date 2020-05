Adesso è ufficiale: la saga di Twilight “continua” con Midnight Sun

4 Maggio 2020 – 18:03

Il leone torna ad innamorarsi dell’agnello. Con un vero e proprio countdown sul suo sito ufficiale, la scrittrice Stephenie Meyer ha annunciato oggi l’arrivo in libreria del “nuovo” Twilight, ovvero del “vecchio” Twilight ma dal punto di vista di Edward. Si chiama Midnight Sun e sarà sugli scaffali americani il 4 agosto, come quinto libro ufficiale della saga da 120 milioni di copie.

L’editore italiano, Fazi, ha appena risposto a Wired che non c’è in cantiere una data ufficiale per l’uscita qui, ma i fan sono già in grande fermento. Il motivo? Semplice: complice la recente maratona di Italia 1, gli appassionati della storia d’amore impossibile tra il vampiro centenario e l’adolescente umana si sono “risvegliati”. E la nostalgia sembra forte, in parte perché gli interpreti Robert Pattinson e Kristen Stewart all’epoca dei ciak avevano vissuto una lovestory da favola. Ma non è l’unica ragione: l’autrice era stata vittima di uno dei leak più famosi dello scorso decennio in quanto il manoscritto con i primi 13 capitoli (per un totale di 264 pagine) di Midnight Sun era finito in rete mandando la Meyer su tutte le furie, al punto di giurare di non finire più la sua opera.

Evidentemente ci ha ripensato, con buona pace dei lettori, perché quelle prime pagine erano davvero deliziose: irriverenti, sarcastiche e assolutamente imperdibili. Edward è in grado di leggere i pensieri di tutti i presenti (umani, vampiri, licantropi e via dicendo) con un’unica eccezione: Bella, e nel frattempo si lancia in pungenti – e quindi spassosi – commenti verso chiunque, dalla vanità della sorella Rosalie alla banalità del compagno di scuola Mike passando per l’invidia mista a falsità di Jessica, aprendo agli appassionati la mente di tutti gli altri personaggi della saga.

Finora la voce narrante di questa specie di diario adolescenziale è stata Bella, ma nessuno sa fino in fondo che cosa passi nella mente dell’amato succhiasangue. Finalmente questa domanda troverà risposta, anche se stavolta la Meyer ha promesso “una versione più dark e disperata” – parole sue – della vicenda, forse rimettendo mano a quell’esercizio di stile iniziato 14 anni fa.

“Twilight” significa crepuscolo, il momento del giorno più indicato per un vampiro, mentre “Midnight Sun” è il paradosso che vive Edward quando si scopre innamorato di Bella: “La mia vita – dice nel libro – è stata una mezzanotte senza fine e senza cambiamenti. Era necessario che per me fosse sempre mezzanotte. Ma come è possibile ora che il sole nasca in piena mezzanotte?”.

Stessa storia, quindi, ma prospettiva diversa. Un simile tentativo è stato messo in atto anche da E. L. James e le sue Cinquanta sfumature, il che ci sta, visto che le vicende sadomaso di mister Grey sono nate proprio come fanfiction su Edward e Bella per colmare un aspetto assente nella relazione tra i due, il sesso. Da brava mormona praticante, infatti, la Meyer non poteva concepire i rapporti prematrimoniali e quindi ha posto le nozze come unica condizione imposta da lui per trasformare lei in immortale.

Non è un segreto che la produzione avesse accesso a Midnight Sun. Lo stesso Robert Pattinson lo ha confermato durante la Festa del Film di Roma nell’edizione del 2008: “Ho letto il libro e mi è stato molto utile. Ho sempre cercato di immaginare che cosa avesse pensato Edward davanti a questa ragazza completamente persa di lui e la lettura ha confermato alcune mie intuizioni”.

The post Adesso è ufficiale: la saga di Twilight “continua” con Midnight Sun appeared first on Wired.

Fonte: Wired