I migliori hub USB del 2020

3 Maggio 2020 – 11:27

Un hub USB non è altro che un dispositivo attraverso il quale, grazie alla connessione ad una singola porta, sarà possibile moltiplicare le porte USB del proprio computer in tutta sicurezza. In commercio però ce ne sono di diversi tipi e scegliere il più adatto alle proprie esigenze non è semplice. Ecco i migliori modelli e una serie di consigli su come sceglierli.Continua a leggere



Un hub USB non è altro che un dispositivo attraverso il quale, grazie alla connessione ad una singola porta, sarà possibile moltiplicare le porte USB del proprio computer in tutta sicurezza. In commercio però ce ne sono di diversi tipi e scegliere il più adatto alle proprie esigenze non è semplice. Ecco i migliori modelli e una serie di consigli su come sceglierli.

Continua a leggere Un hub USB non è altro che un dispositivo attraverso il quale, grazie alla connessione ad una singola porta, sarà possibile moltiplicare le porte USB del proprio computer in tutta sicurezza. In commercio però ce ne sono di diversi tipi e scegliere il più adatto alle proprie esigenze non è semplice. Ecco i migliori modelli e una serie di consigli su come sceglierli.

Fonte: Fanpage Tech