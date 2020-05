Upload e altre serie divertenti sull’aldilà

1 May 2020 – 9:00

La morte, uno dei temi più universali, è oggetto fin dalla notte dei tempi di racconti, leggende e superstizioni. Perfino di parodie, racconti esorcizzanti e ironici. Non è un caso che anche le serie, forse IL grande linguaggio contemporaneo, siano tornate più volte sull’argomento, con sfumature spesso opposte. In questi ultimi anni, per esempio, la tendenza che va per la maggiore è quella di rappresentare la morte come via d’accesso a un aldilà radicalmente diverso da quello che siamo abituati a immaginare in ambito religioso. Spesso sono contesti pittoreschi, strampalati, persino tecnologici. Di questo parla la nuova serie Upload, da oggi, 1° maggio, su Amazon Prime Video, ma sono tanti i titoli con un’impostazione simile.

1. Upload



È una serie comico-satirica firmata da Greg Daniels, geniale autore dietro a diversi titoli esilaranti degli ultimi anni fra cui The Office e Parks and Recreation. Anche qui la sua scrittura è irrefrenabile: la storia è ambientata in un futuro in cui gli esseri umani hanno la possibilità di caricare (“uploadare”) la propria mente in un aldilà a loro scelta, anche in base alle proprie preferenze e alle proprie capacità economiche. Ma quando il giovane e aitante Nathan va incontro a una morte improvvisa e prematura, si ritrova catapultato in un oltretomba lussuoso e super accessoriato, dove però non trova tutto ciò che cerca. Ad aiutarlo subentra Nora, membro dell’assistenza clienti del servizio che finisce forse fin troppo coinvolta nelle vicende del ragazzo a punto da “uploadarsi” nello stesso aldilà per stargli vicino. Upload è pungente e sembra proprio la risposta – se non la parodia – agli approcci seriali più seriosi e distopici e ai discorsi sulla sopravvivenza della mente, così come li abbiamo visti per esempio in Black Mirror o in Altered Carbon.

2. Miracle Workers



E se il paradiso non fosse una paciosa valle idilliaca piena di angioletti e nuvole raggianti, ma bensì una macchinosa e inefficiente agenzia burocratica in affanno per rispondere a tutte le preghiere dei credenti? È questa la situazione immaginata da Miracle Workers, miniserie Tbs del 2019 e trasmessa da noi su Italia 1, che vede Steve Buscemi nei panni di un Dio sconsolato e deluso dall’umanità e Daniel Radcliffe, l’Harry Potter cinematografico qui nei panni dell’angelo Craig in affanno appunto per rispondere alle richieste degli esseri umani. Quando Dio cambia progetto di vita e vuole spazzare via la Terra, è il team guidato da Craig a dover riscrivere le sorti dell’umanità. La satira su religione, determinismo e libero arbitrio si fonde così a ferventi invenzioni fantasiose. Una seconda stagione, Miracle Workers: Dark Ages, è ambientata invece nel Medioevo.

3. The Good Place



Arrivata a conclusione lo scorso gennaio, la serie Nbc The Good Place (in Italia disponibile sui canali Mediaset e su Netflix) è stato uno dei titoli comici più innovativi e contemporanei degli ultimi anni. Protagonista è Eleanor (Kristen Bell), una giovane donna dalla vita tutt’altro che irreprensibile che muore improvvisamente in un incidente molto assurdo e si ritrova con suo grande stupore nel “Good Place”, la parte buona dell’aldilà dove vengono gratificati coloro che in vita si sono comportati egregiamente (opposta ovviamente al “Bad Place”). Nel tentativo di non farsi scoprire e, soprattutto, di diventare effettivamente una brava persona, Eleanor scopre che il luogo idilliaco in cui è capitata nasconde dei segreti che potrebbero ribaltare del tutto la situazione. Personaggi esilaranti (prima fra tutti Janet, una specie di assistente vocale interpretato da D’Arcy Carden), scrittura stratificata, un’infilata di battuta, discorsi filosofici e morali profondi.

4. Forever



Serie Amazon Prime Video talmente strampalata che è difficile dire di che cosa parla finché non si scavallano i primi due episodi (se temete gli spoiler, fidatevi e guardatela ma non continuate a leggere qui). All’inizio c’è una coppia rodata, la moglie June (Maya Rudolph) e il marito Oscar (Fred Armisen), talmente rodata da sfiorare lo sfinimento; ma quando lui muore improvvisamente, lei deve superare il lutto prima di riuscire a passare a miglior vita, così da ricongiungersi con l’amato in un oltretomba decisamente bizzarro, dove si trovano a scegliere se passare la loro (seconda) vita in una monotona cittadina di provincia oppure in una sfrenata villa affacciata sul mare. La decisione deve esser di comune accordo. Forever è davvero un esempio stravagante di scrittura seriale, per alcuni versi estenuante ma di sicuro originale (e peccato che sia stato cancellato dopo una sola stagione).

5. Dead Like Me



Andato in onda per due stagioni dal 2003 al 2004, Dead Like Me è uno dei primi exploit televisivi di Bryan Fuller, autore che poi si afferma con Pushing Daisies (sempre sul tema della vita e della morte), Hannibal e American Gods. Lo spunto di queste vicende è piuttosto “pittoresco”: una diciottenne di nome George (Ellen Muth), protagonista e voce narrante, viene uccisa da una tavoletta del wc caduta da un aereo. Anche data l’assurdità della morte, la giovane rimane non-morta sulla Terra in qualità di mietitrice, cioè una figura destinata a cogliere l’anima dagli esseri umani appena prima che passino a miglior vita. Assieme al mentore Rube (Mandy Patinkin, poi in Criminal Minds e Homeland) e un bizzarro gruppo di mietitori, George deve in ogni episodio traghettare l’anima di uno sconosciuto, anche se molte delle volte sarà per lei difficile adottare un approccio neutro alla faccenda. Inoltre, cerca di seguire da vicino le sorti della sua famiglia, che deve sopravvivere alla sua perdita nonostante i rapporti non fossero idilliaci. Forse, è una serie acerba, ma di sicuro piena di spunti per riflettere sul destino di ognuno e sulle cose irrisolte che nessuno vorrebbe lasciarsi indietro.

