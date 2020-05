Gli smartphone migliori per fare le videochiamate e le dirette

1 Maggio 2020 – 9:03

In questo periodo di permanenza forzata a casa per via del Covid-19, le videochiamate singole e di gruppo hanno sostanzialmente sostituito gli incontri di persona sia per scopi lavorativi sia per motivi sociali. Così come nella quotidianità precedente – e soprattutto per questioni professionali – è sempre buona regola mostrarsi al proprio meglio scegliendo con cura abbigliamento e anche dando l’importanza necessaria allo sfondo (magari cambiandolo virtualmente) e all’illuminazione. Stesso discorso vale anche per le dirette e live streaming.

Ci sarà però sempre una parte che dipende necessariamente dall’hardware, ossia il sensore fotografico. Visto che buona parte delle persone utilizza lo smartphone per le videochiamate, quali sono i modelli migliori da scegliere per non sembrare orrendi nei live e nelle chat video? Abbiamo scelto sette modelli con cinque top di gamma e due dispositivi più abbordabili ma con grande qualità della fotocamera frontale, come da valutazioni del punto di riferimento del segmento, DxOMark oltre che da nostre recensioni.

Huawei P40 Pro

In testa alla classifica di DxOMark c’è il recente top di gamma del brand cinese con un punteggio di 95 per quanto riguarda i video della selfie camera che brilla soprattutto nella gestione degli artefatti, della riproduzione del colore, della riduzione del rumore e nella messa a fuoco e stabilizzazione. Particolari fondamentali per la buona riuscita di una chiamata. Sono due i sensori a disposizione, con un 32 megapixel da 1/2.74 pollici con lenti equivalenti a 26 mm e apertura luminosa f/2,2 accompagnato da un secondario agli infrarossi per la profondità di campo e per l’autofocus.

P40 Pro è peraltro primo anche per la fotocamera posteriore, ecco la nostra recensione. Il prezzo parte da 1049 euro. Per curiosità il secondo posto della classifica è occupato da Huawei nova 6 5G, che però non è presente sul nostro mercato.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Pur essendo uscito ormai da metà anno, Samsung Galaxy Note 10+ 5G regge ottimamente il confronto con i rivali più recenti (punteggio di 93) grazie a un compartimento fotografico frontale che conta su un singolo sensore da 1/3 pollici e 10 megapixel con pixel da 1.22 µm, lunghezza focale equivalente da 25mm, apertura f/2,2 e messa a fuoco dual-pixel con la capacità di spingersi fino alla qualità video 4k a 30 fps. La qualità migliore è risultata la texture con la messa fuoco, la gestione artefatti e il colore. La nostra recensione. Costa 1229 euro.

Pixel 4

(Foto: Google)Altro modello uscito da diversi mesi, ma con grande qualità a bordo, Pixel 4 è la proposta di Google top di gamma (almeno fino a quando non debutterà Pixel 5). L’occhio è singolo, un 8 megapixel con apertura f/2.0, 22 mm equivalente e a fuoco fisso. Con un punteggio di 91, si mostra competitivo nella messa a fuoco (pur essendo fissa) e nella gestione generale delle immagini. Ecco la nostra recensione. Parte da 759 euro.

iPhone 11 Pro

(Foto: Apple)iPhone 11 Pro occupa la seguente posizione (90) brillando per la messa a fuoco e gestione artefatti grazie al doppio sensore del quale è dotato il top di gamma Apple. Nello specifico, un occhio principale da 12 megapixel con focus fisso, lunghezza focale 23 mm equivalente, apertura f/2,2 con l’assistenza di un sensore per la raccolta tridimensionale della profondità. Si spinge fino alla qualità video 4k 60 fps, la nostra recensione. I prezzi partono da 1289 euro.

Xiaomi Mi 10 Pro

(Foto: Xiaomi)Presentato recentemente assieme ai fratelli minori, la proposta in vetta al catalogo del brand cinese monta un sensore da 20 megapixel con apertura luminosa f/2,0 alloggiato all’interno del foro sul display. Garantisce un bilancio tra la qualità dell’immagine e la messa a fuoco e sul retro può vantare il premiato sensore da 108 megapixel. Parte da 999 euro.

Asus Zenfone 6

Terminiamo con due modelli più abbordabili, ma con ottime performance per la selfie camera in video. Il primo è Zenfone 6 di Asus, che è a sorpresa sul podio di DxOMark (93) grazie al fatto che può ruotare la fotocamera posteriore per puntare verso l’utente, così da godere del buono di un’ottica che un sensore da 48 megapixel e 1/2 pollice con apertura f/1,8 (26 mm equivalente) ultra grandangolare e sensore secondario da 13 megapixel con apertura f/2,4 (11 mm equivalente) assieme a autofocus laser e registrazione 4k 30 fps. Insomma, una selfie camera con i controfiocchi per un prezzo di partenza di 499 euro. La nostra recensione qui.

Realme X50 Pro 5G

(Foto: Realme)Infine, uno dei modelli più interessanti usciti negli ultimi mesi che abbina tanta qualità a un prezzo assai competitivo di 599 euro di partenza. Realme X50 Pro 5G offre un sensore frontale doppio nel foro con occhio principale da 32 megapixel e grandangolare da 8 megapixel. Può anche girare i video selfie a 120 fps in slow motion stile nuovi iPhone.

