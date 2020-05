Cosa ne sarà dei movimenti di piazza, senza le piazze?

1 Maggio 2020 – 9:04

In mezzo al silenzio, all’improvviso, uno scoppio dalla finestra della casa di fronte: lo stereo al massimo, la voce di un ragazzo e una ragazza che intonano Bella Ciao. Le bandiere sventolate alle finestre. Per la prima volta dopo 75 anni l’Italia ha festeggiato lo scorso 25 aprile la Liberazione lontana dalle piazze. Lo stesso succede per il primo maggio e poi, subito dopo, succederà per i Pride che l’anno scorso, tra maggio e luglio, si sono svolti in più di 50 città italiane. Ma cosa ne è dei movimenti di opinione, senza le piazze? Cosa succede quando un’epidemia ti impedisce di scendere nelle strade che sono state, fino ad allora, il palcoscenico delle tue rivendicazioni?

L’abbiamo chiesto a chi in Italia si occupa di diritti delle donne, diritti Lgbt+, diritto all’abitazione. Fuori dalle piazze, i movimenti di opinione si stanno riorganizzando come reti di supporto alla popolazione più fragile – un ruolo che in parte già avevano, ma che adesso diventa centrale – e studiano nuovi modi per prendere la parola. Prima di tutto contro la retorica del restiamo a casa in nome di chi una casa non ce l’ha o, quando ce l’ha, non è un posto sicuro.

“Torniamo a occupare lo spazio pubblico il primo maggio, dopo aver revocato lo sciopero femminista dello scorso 8 marzo per garantire la salute e la sicurezza dei manifestanti” racconta Serena, attivista romana di Non una di meno (“il cognome te lo dico, ma non scriverlo perché non vogliamo personalizzare”). Sulla pagina web del movimento campeggia il manifesto per “un primo maggio femminista transnazionale” di sciopero da tutti i lavori non indispensabili, uno sciopero che metta al centro il lavoro delle operatrici sanitarie, le operaie, le lavoratrici domestiche senza sussidio, i milioni di donne sovraccaricate di lavoro domestico: “La crisi pandemica mostra chiaramente che i lavori necessari per la riproduzione sociale sono i più sfruttati e precari, svolti il più delle volte da donne e migranti […]. Vogliamo la fine della subordinazione, dello sfruttamento, della precarizzazione”.

(foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Intanto, lontano dagli spazi pubblici non frequentabili, il movimento sta lavorando moltissimo con i centri antiviolenza, gli sportelli di mutuo aiuto, le reti territoriali per individuare e intervenire nei casi, esplosi durante la quarantena, di violenza domestica: “Dall’inizio di questa epidemia contestiamo la retorica dietro al messaggio Io resto a casa. Restiamo a casa, ma non è vero che la casa è un posto sicuro, non lo è per milioni di donne”.

Per lo stesso motivo, i movimenti Lgbt+ oggi sono in grandissima difficoltà a immaginare una presa di parola in occasione dei Pride che non sia la bandiera arcobaleno sui balconi, un’opzione non praticabile per un movimento di persone che in molti casi la sua emancipazione può pensarla a immaginare solo lontano dalle mura di casa. “L’attraversamento dello spazio pubblico, la trasformazione del proprio corpo, il travestitismo, sono tutte cose che difficilmente si possono riprodurre lontano da una manifestazione. A me viene tolto un Pride dopo che ne ho fatti una trentina, ma per un giovane vuol dire interrompere, ritardare quel processo di coming out, di uscita dall’armadio di cui il Pride è stato, per molte e molti di noi, un passaggio fondamentale” spiega Vincenzo Branà, attivista, già presidente del Cassero di Bologna.

Molti Pride italiani hanno già scelto di darsi appuntamento all’anno dopo (uno su tutti: Roma). Altri ancora devono decidere, si valutano rinvii, come deciso da Madrid, uno dei maggiori appuntamenti europei che, nell’annunciare lo stop solo temporaneo, ricorda le fasce più deboli che più di altre sono colpite dalla crisi sanitaria: i giovani che vivono in famiglie omofobiche, le lavoratrici e i lavoratori del sesso, le persone sieropositive. Ovvero tutte quelle categorie che il movimento italiano sta supportando con iniziative di sostegno straordinario: lo fa il Mit (Movimento identità trans) potenziando l’aiuto alle sex workers e l’assistenza medica per le persone transessuali che possono avere difficoltà a reperire i medicinali a loro necessari. Sostegno alle sex worker viene anche da Arcigay Catania, mentre Plus a Bologna garantisce la consegna a casa dei medicinali antiretrovirali per le persone sieropositive più deboli. Famiglie Arcobaleno ha attivato uno sportello di primo sostegno psicologico e sta supportando i soci che devono chiedere il congedo parentale attraverso moduli che non prevedono l’esistenza di due padri, o due madri. La rete interanzionale All Out sta raccogliendo fondi per Quore, associazione torinese che si occupa di accoglienza per i giovani Lgbt+ cacciati da casa. E sono solo alcuni esempi di un movimento che conosce le potenzialità della piazza digitale, le ha spesso sfruttate, ma che non pensa ci si possa fermare alle dirette Facebook, al mail bombing, alle reti sociali sul web per superare questo momento e rimanere in piedi. D’altra parte, il movimento delle bandiere nere in Israele ha mostrato un nuovo modo di scendere in piazza – tutti distanti due metri uno dall’altro – che è un po’ assembramento, un po’ flash mob. A mancare, però, è quel senso della prova di forza, il contarsi, ma anche il mischiarsi dei corpi – da singoli a moltitudine “parlante”- che è uno degli ingredienti dello scendere in piazza.

“Senza la piazza i movimenti politici scompaiono, i movimenti di opinione stanno in piedi se diventano reti di volontariato, di attivismo sul territorio” spiega il sociologo Alessandro Dal Lago, secondo cui l’epidemia ha accelerato una trasformazione già in atto da tempo. “Basti pensare al percorso di Luca Casarini, da leader del G8 di Genova – oggi un evento che non sarebbe pensabile – all’impegno con Mediterranea per il salvataggio dei migranti in mare”. Chi rimane stritolato sono movimenti come le sardine, che non hanno reti sul territorio e naufragano nel mare delle polemiche mezzo stampa.

“Le assemblee sono diventate chat su WhatsApp, io continuo a chiamarle assemblee” (Fabrizio Nizi, Action)

Una sorte opposta ad altri movimenti, come quello per la casa a Roma, diventati nell’emergenza un ponte che le istituzioni non possono non attraversare se vogliono raggiungere le fasce più colpite dall’emergenza sanitaria. “Con il coordinamento dei municipi di appartenenza organizziamo la consegna dei pacchi alimentari. Quei municipi che hanno provato a fare da soli, presto hanno capito che non avrebbe funzionato senza appoggiarsi a noi, alla Caritas, alle parrocchie. Facciamo molto altro, ad esempio abbiamo tradotto le indicazioni sanitarie fornite dai medici per tutti gli abitanti del palazzo occupato in Santa Croce, dove abbiamo persone provenienti da 28 paesi diversi” racconta Fabrizio Nizi, della rete Action. “Le assemblee sono diventate chat su WhatsApp, io continuo a chiamarle assemblee. La piazza ci manca, ci manca tantissimo. La rivendicazione politica è stato il passo successivo di chi ha affrontato il diritto all’abitazione prima con le occupazioni, e poi organizzandosi in movimento. Rinunciare alla piazza, così, per noi è come fare un passo indietro”.

“Ma allo stesso tempo” – conclude Nizi – “credo che la strada che porti dalla solidarietà alla rivendicazione politica sia lunga, ma anche inevitabile. La solidarietà che adesso noi mettiamo in campo è anche un modo di mettere in mostra come dovrebbe essere organizzata una società civile. Questo ci accredita come interlocutori delle istituzioni. Non lo abbiamo pensato quando abbiamo iniziato a lavorare per questa emergenza, ma oggi è un percorso che stiamo facendo”.

The post Cosa ne sarà dei movimenti di piazza, senza le piazze? appeared first on Wired.

Fonte: Wired