Xiaomi lancia i nuovi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9

30 Aprile 2020 – 18:03

Con l’ormai consueto streaming video a livello mondiale Xiaomi ha ufficializzato il lancio dei nuovi prodotti Redmi Note 9, Note 9 Pro e l’arrivo anche del Mi Note 10 Lite. L’obiettivo è chiaramente quello di presidiare con maggiore forza la pancia del mercato con modelli dal costo accessibile ma dalle caratteristiche tecniche di un certo appeal.

I cavalli di battaglia sono i soliti: buon design, comparto fotografico di qualità e batteria a lunga durata. In particolare il Redmi Note 9 Pro dispone di una quad camera con l’ottica principale da 64 megapixel, a cui viene affiancato un’ultra grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 megapixel. Frontalmente è affogata nel display una fotocamera da 16 MP offrendo così all’utente tutti gli strumenti per catturare foto di livello in ogni situazione di scatto.

Leggermente inferiori sono le specifiche tecniche del più economico Redmi Note 9: ha sempre un kit composto da 4 camere, la principale da 48 e poi a seguire da 8 e 2 megapixel e il sensore di profondità da 2 mp, mentre l’ottica frontale si ferma a 13 megapixel. È invece una caratteristica comune la possibilità di realizzare video nel formato cinematografico 2,39:1. Interessante anche la funzione “documento” che di fatto trasforma lo smartphone in uno scanner da tasca.

I display sono un altro punto di forza grazie a cornici molto ridotte e all’assenza di notch. Il Redmi Note 9 Pro sfoggia uno schermo da 6,67 pollici con sensore di impronte digitali laterale, il fratello minore arriva a 6,53 pollici protetto da un Gorilla Glass di quinta generazione. Una cura particolare è stata posta per la riduzione della dannosa luce blu a cui si aggiungono due ulteriori plus: la resistenza a spruzzi d’acqua e la presenza del jack audio.

Di buon livello anche le prestazioni, almeno del Redmi Note 9 Pro che può fare affidamento sul chipset Qualcomm Snapdragon 720G con tecnologia a 8 nanometri e 6 GB di ram. Più modesto il Note 9 che monta un processore MediaTek Helio G85 alla sua prima comparsa nel mercato degli smartphone. Bene l’autonomia grazie alla presenza di una batteria da 5020 mAh su entrambi i modelli. Il dispositivo Pro offre anche una ricarica rapida da 30W che è la più veloce della serie Redmi Note, con un caricabatteria da 33W in dotazione che può ricaricare fino al 57% in soli 30 minuti. Redmi Note 9 ha invece un supporto per la ricarica rapida da 18W.

Insieme a questi due dispositivi della serie Redmi, Xiaomi ha lanciato anche il nuovo Mi Note 10 Lite che ingrossa la gamma dei prodotti targati “10”. Ovviamente è un gradino in su rispetto agli altri due smartphone con un potente Snapdragon 730G, display Amoled curvo da 6,47 pollici, e una quad camera con sensore Sony IMX686 da 64 megapixel.

Il Mi Note 10 sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio su mi.com in tre colorazioni (Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple) nella variante da 6GB+64GB al prezzo di 369,90 euro. Inoltre, sarà possibile acquistare la versione da 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black al prezzo di 399,90 euro con un piano tariffario dedicato che sarà comunicato nei prossimi giorni.

I prezzi dei Redmi in Italia non sono stati ufficializzati ma lo saranno a breve però per acquistarli bisognerà aspettare la fine di maggio. A livello globale, giusto per avere un’idea di costo il Redmi Note 9 Pro sarà disponibile nelle versioni da 6GB+64GB e 6GB+128GB a partire da 269 dollari, mentre Redmi Note 9 nelle versioni da 3GB+64GB e 4GB+128GB a partire da 199 dollari.

