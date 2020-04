Su Facebook arriva la reaction dell’abbraccio

30 April 2020 – 14:56

Facebook ha aggiunto una nuova reaction per mandare degli abbracci virtuali ai propri amici (Fonte: Facebook)Tra le reaction ai post di Facebook, in questi giorni, è comparsa una nuova faccina che simboleggia un abbraccio. Il social network l’ha introdotta per consentire ai suoi utenti di manifestare un sentimento di vicinanza e affetto in questa fase di distanziamento sociale per combattere la diffusione del coronavirus.

Si chiama Care la nuova reaction che con la sua paffuta rotondità abbraccia un cuoricino con un’espressione dolce. Si tratta di una reaction temporanea come quella a forma di fiorellino, aggiunta nel 2016 per festeggiare la festa della mamma, o come quella dell’arcobaleno inserita durante il mese del Pride.

Care è la nuova reaction che simboleggia un abbraccio (fonte: Facebook)Mantenendo premuto il tasto del “Mi piace”, l’utente potrà selezionare la reaction Care che compirà una piccola animazione abbracciando forte il cuoricino che tiene tra le braccia. La reacion compare anche all’interno di Messenger, dove però ha le sembianze di un cuore pulsante di colore viola.

Durante il lockdown moltissimi utenti hanno più volte sottolineato il desiderio di riabbracciare i propri amici e parenti una volta terminato il periodo d’isolamento sociale. Non è quindi un caso che Facebook abbia scelto il gesto dell’abbraccio per consentire di manifestare virtualmente una vicinanza affettiva ai propri contatti sul social network che, con una semplice reaction, diventa un posto un po’ meno freddo sul quale rimanere in contatto con le persone.

Già fruibile dagli utenti che accedono a Facebook da dispositivi mobili iOS, la reaction Care sarà implementata globalmente su desktop e Android nel corso della prossima settimana.

