Mobilità elettrica: offerte della settimana su bici e monopattini elettrici fino al 35%

30 Aprile 2020 – 14:29

Ottime notizie per gli amanti della mobilità green e per chi, soprattutto in questo periodo, vuole evitare di utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi in città, oppure saltare le fastidiose code di traffico e ricerca del parcheggio: alcuni dei migliori monopattini elettrici e bici elettriche, sono in offerta con sconti che superano i 350 euro.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech