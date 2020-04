Mazda CX-30 Skyactive-X, il benzina che va come un diesel

30 April 2020 – 11:45

Oggi proviamo la nuova Mazda CX-30 in una versione speciale dato che il crossover compatto della casa di Hiroshima monta la nuova generazione di motori benzina Skyactiv-X. Si tratta di un quattro cilindri 2.0 litri che combina l’accensione per scintilla di un motore a benzina con l’accensione per compressione di un diesel. Un motore mild-hybrid nativo. Classificato Euro 6D, lo Skyactive-X sviluppa 180 cavalli per 224 Nm a 3000 giri. Per sentire il suo brio, infatti, è necessario alzare il numero dei giri motore. La velocità massima è di 204 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h è di 8,5 secondi. Nel ciclo combinato WLTP percorre quasi 17 chilometri con un litro. Mentre sono 133 i grammi di CO2 prodotti per chilometro percorso.

Design ispirato alla Mazda Vision Coupé

Lungo poco meno di 4 metri e 40 centimetri, CX-30 rispetta le linee pulite e minimaliste del design kodo di Mazda derivato dalla concept car Mazda Vision Coupé presentata nel 2017. La tipica ala Mazda prende una forma più decisa e si combina con i contorni scolpiti del paraurti anteriore. Quelli posteriori, invece, si collegano senza soluzione di continuità al rivestimento in nero e ai blister della parte inferiore. Molto più in alto i gruppi ottici posteriori a led. A chiusura le ruote da 18 pollici dalle importanti razze scolpite.

Gli interni Jinba Ittai

L’idea dei progettisti Mazda è che il veicolo sia un’estensione del corpo del conducente. Un concetto racchiuso nell’espressione Jinba Ittai. All’interno, sopra il cockpit simmetrico a tre quadranti circolari, spicca l’head-up regolabile su due assi. Un’accortezza per i conducenti molto alti come per quelli di statura inferiore. Dalla plancia spicca invece il display centrale angolato rispetto al conducente. Non è touch, la sua gestione, infatti, avviene attraverso la manopola del Commander davanti alla leva del cambio manuale a 6 marce. Inoltre, sul display centrale possono essere riprodotti video memorizzati su una memoria usb. Rumori e vibrazioni sono stati ridotti ai minimi termini grazie alla struttura a doppia parete. Il tutto senza aumentare il peso del veicolo che si ferma a 1965 chilogrammi. A beneficiare dell’abitacolo ben insonorizzato è l’impianto Bose a 12altoparlanti.

Come si comporta CX-30

Mazda CX-30 smorza la tipica sensazione d’instabilità dei crossover attraverso la nuova piattaforma ispirata al sistema d’equilibrio umano. Molta attenzione è stata dedicata ad aumentare la rigidità diagonale della struttura. A questa soluzione si aggiunge il controllo dell’handling che va a lavorare sui freni nel momento d’imbardata. Mazda CX‐30 è dotata di tre recenti funzioni di sicurezza attiva: sistema di monitoraggio del conducente, rilevazione anteriore pericolo in uscita parcheggioe funzione di supporto alla guida in colonna (CTS). Quest’ultimo riduce l’affaticamento del conducente quando è bloccato nel traffico assistendolo con acceleratore, freno e sterzata. Quando attivo, il CTS regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere un’opportuna distanza dal veicolo che precede. Inoltre agisce sulla coppia di sterzata facilitando in curva il mantenimento della corretta posizione in corsia. Di serie il crossover compatto di Mazda ha il mantenimento della corsia, il riconoscimento segnali stradali e il Cruise control adattivo.

Mazda CX-30 con motore Skyactive-X parte da 29.350 euro. La versione in prova nella variante Executive con selleria in pelle costa 33.950 euro.

The post Mazda CX-30 Skyactive-X, il benzina che va come un diesel appeared first on Wired.

Fonte: Wired