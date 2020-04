Le nuove Pixel Buds abbassano il volume se il tuo bambino piange (o il cane abbaia)

30 April 2020 – 11:28

(Foto: Google)La seconda versione delle cuffiette Pixel Buds ha debuttato in Usa con il resto del mondo – Italia inclusa – per ora in attesa, migliorando in modo netto la qualità e aggiungendo svariate funzionalità rispetto al primo modello.

Si è scoperto dai primi test che tra le capacità future della nuova proposta di Google ci sarà anche quella di riconoscere automaticamente suoni e rumori che potrebbero ricondurre a situazioni di emergenza andando ad abbassare repentinamente il volume e inviando anche un alert sonoro all’utente.

Per primi se ne sono accorti i colleghi di 9to5google, che hanno avuto conferma individuando nel codice dell’applicazione ufficiale del gadget: in alcune righe sono menzionati suoni come “baby cry,” “dog bark” e “smoke alarm” ovvero rispettivamente pianto di bambino, cane che abbaia e allarme antincendio. La funzione per ora non è ancora attiva, ma dovrebbe esserlo a breve e non sarà disponibile soltanto quando si sta ascoltando un brano o un podcast, ma anche in caso di chiamata.



Visto il design e la capacità di isolare dai rumori ambientali, le cuffiette Pixel Buds 2 possono davvero fungere da tappi e si corre il rischio di non rendersi conto che il proprio pargolo o cane abbia bisogno di attenzioni o che la casa stia per andare a fuoco. Ma gli auricolari possono fare da sentinella e andare a diminuire il volume e, se non fosse abbastanza, emettere un alert.

Tra i migliori rivali di Apple Airpods Pro, Pixel Buds 2 hanno debuttato per ora soltanto negli Usa nella colorazione Clearly White a un prezzo di 179 dollari ossia circa 165 euro e sono attualmente già esauriti. Tra le altre interessanti funzioni c’è quella di traduzione automatica di una lingua, il suono adattivo che abbassa il volume in base al rumore ambientale, il controllo vocale con Google Assistente e la modalità Fast Pair per accoppiare le cuffiette velocemente e in modo stabile allo smartphone.

