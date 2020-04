Il dispositivo per pulire l’orecchio, guardandoci dentro

30 April 2020 – 11:32

Per il bene delle vostre orecchie è giunto il momento di mettere al bando i cotton fioc (come stabilito dall’Unione Europea). Che non significa lasciare campo libero al cerume, bensì trovare un rimedio più efficace e meno insidioso per pulire l’organo salvaguardandolo. E tra le varie a disposizione, c’è l’opzione smart messa a punto da Bebird, uno dei tanti brand satelliti di Xiaomi, che ha realizzato un dispositivo in lega di magnesio ispirato alla forma dell’otoscopio, con undici accessori differenti per pulire l’orecchio in 72 modi diversi.

Il primo vantaggio di Bebird X17 Pro è la sicurezza, perché le morbide punte in dotazione sfruttano il gel di silice per assicurare un’azione efficace e confortevole. Per semplificare le operazioni c’è la fotocamera hd integrata nel dispositivo, che consente mediante l’app per smartphone di osservare in tempo reale le immagini e i dettagli del condotto uditivo. Pesante 38 grammi, per utilizzarlo è sufficiente togliere il tappo, perché si attiva in automatico e sfrutta il wi-fi per collegarsi al telefono, sul cui display si può controllare lo stato della batteria. Per la ricarica completa servono 90 minuti, tempo che corrisponde all’autonomia del dispositivo, anche se poi dipende da come e quanto lo si utilizza.

Per acquistare qui Bebird X17 Pro, disponibile solo in nero, servono 63 euro, con spese di spedizione gratuite e prime consegne fissate al prossimo giugno.

