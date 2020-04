Il coronavirus sta portando un federalismo di fatto in Italia

30 April 2020 – 11:59

(foto: Andreas Solaro/Afp via Getty Images)In Veneto e Liguria il take away è già permesso: speriamo abbiate prenotato il cestino per il picnic del primo maggio (da consumare, nel primo caso, anche nelle seconde case e sulle imbarcazioni); in Puglia potrete invece darvi alla pesca amatoriale e visitare i vostri cari al cimitero. Se invece potrete sorseggiare un caffè al sole o concedervi un bel piatto di pasta con la ‘nduja significa che vivete in Calabria, visto che la granitica governatrice Jole Santelli riaprirà da oggi bar e ristoranti con posti all’aperto: “Rischi? Ma no, abbiamo un buon clima” ha detto la presidente della giunta calabrese.

Intanto Trenitalia ha aumentato la frequenza delle sue Frecce sulla direttrice Torino-Milano-Napoli in vista di un rientro al Sud, e una generale ripresa della mobilità che magari non sarà una fuga ma di certo si annuncia significativo. Terrorizzati dal rientro di lavoratori e studenti bloccati fuori sede dal coronavirus, i presidenti delle regioni meridionali hanno innescato un meccanismo sincopato: mentre riaprono dentro, pretendono di blindarsi fuori. Il masaniello del corona è sempre Vincenzo De Luca della Campania, ma lo segue anche Michele Emiliano della Puglia: “Porte aperte ai turisti ma chi torna va in isolamento”. Ed Emiliano ha specificato che chi viene da zone ad alto rischio no, non potrà entrare. Turismo sì, ma “non tutti possono essere uguali”.

Il conflitto fra governo e regioni è ormai al picco dall’inizio dell’epidemia. Non solo per i nodi irrisolti del Titolo V della Costituzione, che dopo questo spettacolo ambiguo andrà ristrutturato: dal federalismo solidale a cui puntava, ha in realtà prodotto 21 sistemi sanitari diversi, ciascuno a disposizione del capo politico di turno e dei suoi interessi locali. Ma anche perché alla tradizionale divisione Nord-Sud se n’è aggiunta un’altra, quella fra presidenti di centrodestra e di centrosinistra, che sorvola allegramente ogni valutazione prudenziale sull’epidemia e come una tempesta di affamate locuste ha smantellato l’ultimo decreto del presidente del Consiglio prima ancora dell’effettiva entrata in vigore.

La linea imposta da Conte non regge dunque alla prova dei fatti: il piano uniforme e nazionale annunciato domenica scorsa non vedrà mai la luce. Saranno infatti pochissime le regioni che seguiranno diligentemente la roadmap iniziale – per intenderci quella che prevede la riapertura di bar e ristoranti al lontanissimo primo giugno. Quello schema è morto proprio mentre nasceva, sotto le pressioni regionali, messe nei giorni scorsi nero su bianco in una lettera inviata dal plotone capitanato da Attilio Fontana, alla ricerca di regole meno stringenti sui territori. Tanto che alla fine il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha ceduto e concesso una mezza tana libera tutti: “Dopo le prime due settimane varrà il principio meno contagi più aperture”. Palazzo Chigi è così fragile che se da una parte è costretto a grattare ancora una quindicina di giorni di pazienza, incalzato dai timori del comitato tecnico-scientifico, dall’altra deve comunque salvare la faccia e invierà da oggi diffide alle regioni più zelanti.

La conclusione? Se già serrare le fila nella fase 1 è stata un’impresa, fra mascherine sì o no, librerie chiuse e aperte, multe pazze e droni che inseguono pericolosi runner di mezza età nei parchi deserti, la fase 2 sarà gestita in proprio da ogni regione, in un tira e molla da scongiuri. Che infatti possa avere o meno senso dal punto di vista epidemiologico è difficile da dire – sì è vero, ci sono territori con poche decine di contagi e Lombardia e Piemonte continuano a macinare la metà dei positivi al giorno – ma di fatto dal 4 maggio l’Italia somiglierà più alle lotte tra stati e governo federale degli Stati Uniti che alla Francia o ai vicini europei. Non si poteva – viene da chiedersi – impostare fin da subito un piano territoriale a fisarmonica, allora?

In ogni caso gli italiani vivranno la prima pandemia regionale della storia, con ventuno diverse situazioni emergenziali gestite a colpi di ordinanze, per non parlare delle fantasiose performance dei sindaci. Fra chi chiuderà entrambi gli occhi sulle famigerate autocertificazioni, il cui valore è ormai pari a quello del bolívar venezuelano, e chi restituirà ai propri cittadini una parvenza di normalità a loro rischio e pericolo. Ma niente paura: in fondo, abbiamo un buon clima.

