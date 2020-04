5 reunion dei cast delle serie cult durante la quarantena

30 April 2020 – 14:46

Il coronavirus ha avuto un impatto potente sul mondo dello spettacolo. Sale chiuse, set bloccati e produzioni sospese stanno mettendo a dura prova la vita di tutti i professionisti coinvolti, ma anche dei fan che pazienti aspettano forzatamente a casa. È proprio per interagire con loro che i protagonisti di film e serie tv si stanno inventando nuovi modi creativi e rigorosamente digitali. Sarà per la facilità di collegarsi via webcam e soprattutto per il tanto tempo libero a disposizione, ma uno dei trend più interessanti di questa quarantena sono le reunion dei cast degli show che si sono conclusi. Fra una chat su Zoom e alcune trovate geniali, ecco alcuni dei telefilm culto del passato che ritornano in forma di rimpatriate virtuali per la gioia degli appassionati e non solo.

1. La Tata



Uno dei primi titoli a lanciare il trend delle reunion è di sicuro La Tata, l’amata sitcom degli anni ’90. Lo scorso 6 aprile, la co-creatrice e protagonista Fran Drescher ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti del primissimo episodio andato in onda nel 1993: dal signor Sheffield (Charles Shaughnessy) al maggiordomo Niles (Daniel Davis), passando per Madeline Zima, DeeDee Rescher, Renee Taylor, Nicholle Tom, Lauren Lane, Rachel Chagall e Benjamin Salisbury. Mancava, purtroppo, l’interprete della zia Yetta, Ann Morgan Guilber, scomparsa nel 2016. Riuniti virtualmente, gli attori hanno regalato ai fan un cosiddetto table read, ovvero la lettura delle varie battute così come sono scritte nel copione. Emozionante anche la versione al piano della sigla cantata dall’artista originale, Ann Hampton Callaway.

2. Park and Recreation



Va in onda oggi 30 aprile negli Stati Uniti anche la reunion di Park and Recreation, l’assurda serie comica con protagonista Amy Poehler nei panni della vicedirettrice del dipartimento che si occupa della manutenzione di parchi e aree pubbliche nella città fittizia di Pawnee, Indiana. Girata come un mockumentary, ha avuto grande successo grazie alle storie strampalate e al cast di personaggi azzeccatissimi, interpretati da una varietà di artisti divenuti poi ancora più celebri: da Rashida Jones a Chris Pratt, da Aziz Ansari a Rachida Jones e Nick Offerman. Tutti loro si ritrovano, dunque, non un per un table read o per altre chat virtuali, ma per un vero e proprio nuovo episodio, con una trama originale, anche ogni attore lo gira da casa propria. Partecipa allo speciale anche Rob Lowe.

3. Chuck



In molti ricordano con grande simpatia, e con il rimpianto che non sia continuata ancora a lungo, la serie Chuck, che fondeva comicità, azione e spionaggio. Terminata nel 2012, la produzione ha lasciato un grande vuoto nei fan che ora, però, si possono consolare con una reunion dei loro beniamini: Zachary Levi, Yvonne Strahovski, Adam Baldwin e gli altri si sono dati appuntamento su Zoom, assieme ai co-creatori Josh Schwartz e Chris Fedak, per dar vita al table read di uno degli episodi più amati, il nono della terza stagione: Chuck Vs The Beard (in italiano Chuck vs Morgan), in cui il protagonista inizia a dubitare dei flash mentali che gli permettono di essere una validissima spia. A partecipare alla lettura anche le guest star della puntata andata in onda nel 2010: Brandon Routh (visto poi nei panni di Superman), Cedric Yarbrough e Diedrich Bader, ma persino il fortunatissimo super fan Kyle Fox, scelto per leggere qualche riga.

4. Friday Night Lights



Forse, in Italia questa serie sportivo-sociale non ha avuto la fortuna e il riconoscimento che ha ottenuto in America, ma è comunque uno di quei titoli che vale la pena recuperare quando si ha l’occasione. E quale miglior spunto se non la reunion dei suoi protagonisti, che si sono ritrovati per una buona causa, ovvero l’evento globale Together at Home? Adrianne Palicki, Scott Porter, Derek Phillips, Aimee Teegarden, Gaius Charles e Brad Leland hanno condiviso un momento speciale e nostalgico in diretta streaming con i fan di tutto il mondo. Sfortunatamente due delle star più grandi, Kyle Chandler e Connie Britton, non hanno potuto partecipare, se non evocati dai ricordi dei colleghi. E in una serie che prendeva l’universo attorno a una squadra di football cittadina per raccontare i temi più disparata dell’America del tempo, di sicuro gli aneddoti non sono mancati.

5. Melrose Place



Un altro cast che non ci aspettavamo di vedere nuovamente tutto insieme è quello di Melrose Place, la serie drama che, con Beverly Hills 90210, ha segnato un’intera generazione di ragazzi cresciuti negli anni ’90. Il canale YouTube Stars In The House ha invitato i protagonisti del telefilm a una chat di gruppo per uno scopo benefico: sostenere l’Actors Fund che aiuta i professionisti di cinema e tv senza lavoro in questo periodo. Molti i volti che hanno partecipato, rimasti famosi per la partecipazione ad altre serie: Marcia Cross (la Bree di Desperate Housewives), Courtney Thorne-Smith (Ally McBeal, La vita secondo Jim), Thomas Calabro (Glee), Grant Show (Dirt, Dynasty) e Doug Savant (anche lui in Desperate Housewives). Non poteva mancare. poi. Heather Locklear, la quale si è detta disponibile a interpretare nuovamente l’indimenticabile Amanda, protagonista di numerosissimi catfight a bordo piscina e non solo.

