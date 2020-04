Sui tanti errori di Conte, ma anche sulla mancanza di alternative

29 Aprile 2020 – 15:03

Ha fatto tanti errori, Giuseppe Conte, in questi due mesi di gestione dell’emergenza Covid-19. Li ha fatti all’inizio, quando la reale portata del dramma che stava per abbattersi sul paese non è stato compreso e ci si è messo troppo tempo per lucchettare il paese. Li ha fatti nelle settimane seguenti, quando tutta la strategia di contenimento del virus è sembrata ruotare attorno alla creazione quotidiana di nuove task force, che hanno finito per sovrapporsi, scontrarsi, arenarsi, senza che si arrivasse a quel grande piano di ripresa che tutti ci saremmo aspettati. Li ha fatti, soprattutto, a livello di comunicazione, quando nelle conferenze stampa è troppe volte sembrato più interessato a difendere il suo lavoro a suon di aggettivi superlativi, che non a informare gli italiani sul loro futuro a base di app, test e simili – il silenzio in proposito durante l’ultimo discorso agli italiani è inaccettabile e, per quanto rattoppato nella conferenza di ieri a Cremona, preoccupa.

In un paese che a fine aprile conta oltre 27mila decessi ufficiali per Covid-19, dove ancora oggi si registrano quotidianamente migliaia di nuovi contagi e dove il numero di tamponi non riesce a decollare, è indubbio che qualcosa non abbia funzionato. Ma spesso il fuoco incrociato sotto cui si è ritrovato il premier è stato conseguenza di contingenze che con lui poco hanno a che fare. Prendiamo il tema sanitario. Si è tanto esaltato il modello Germania, dove i contagi sono sì stati imponenti ma dove grazie a una politica di tamponi a tappeto e a un sistema sanitario adeguato, si è stati in grado di contenere notevolmente il numero dei decessi. Con 28mila posti letto in terapia intensiva, la Germania dall’inizio è stata la nazione che ha potuto contare del rapporto più favorevole in Europa rispetto alla popolazione, equivalente a 6 posti letto ogni mille abitanti. L’Italia al contrario disponeva di 5.324 posti in terapia intensiva allo scoppio dell’emergenza, con 2,6 posti per mille. E come si dice ancora oggi, è proprio questo numero, o lo stress su di esso, a risultare decisivo nella gestione dell’emergenza: la principale difficoltà dell’Italia nelle fasi più critiche della curva è stata proprio nell’incapacità del sistema sanitario di reggere il peso dei malati. Una difficoltà che nulla a che fare con Conte e compagnia, ma che è l’effetto di tagli forsennati alla sanità pubblica degli ultimi anni.

Come è stato nella Lombardia leghista, la locomotiva italiana del contagio, dove il modello Formigoni di affiancamento pubblico-privato ha reso la regione impreparata allo scoppio dell’emergenza. Per quanto riguarda i tamponi, poi, il problema segue questa stessa linea: in parte il loro scarso numero dipende dall’incapacità dei laboratori di processare una quota eccessiva di test, un limite che si trascina da prima, non è conseguenza di scelte del presente. In parte deriva da politiche errate delle amministrazioni regionali, che sotto molti altri aspetti saranno chiamate a rendere conto della strage in corso, come è nel caso delle Rsa lombarde.

Si è criticata tanto anche la debolezza delle negoziazioni italiane in Europa, dalle opposizioni soprattutto ma non solo. Anche qui, l’idea che l’Italia possa andare a far la voce grossa davanti ai suoi partner comunitari, ottenere quel che vuole impugnando il coltello dalla parte del manico, cozza violentemente contro la storia del Belpaese. Un paese con il rapporto debito/Pil che non viene da tempo ridimensionato nonostante le promesse e con un’economia perennemente stagnante, difficilmente potrà far passare la sua linea davanti ad altri 26 stati, ecco perché i risultati portati a casa dalla comitiva Conte in Europa sono sì un contentino, ma non si poteva sperare di più – non per motivazioni relative a oggi, bensì a ieri.

Altre critiche importanti ci sono state sul tema della scuola. Il divario digitale sta impedendo a molti studenti di esercitare il proprio diritto all’istruzione e si contesta al governo di aver chiuso in modo semplicistico la questione, rinviando la riapertura a settembre senza offrire sostegni reali alle famiglie. A inizio aprile si è esaltata invece la lungimiranza francese, che con un piano dettagliato e specifico prometteva la riapertura delle scuole l’11 maggio, a dimostrazione di come – a differenza nostra – lì ci fossero le idee chiare sugli step della ripresa. Eppure oggi sappiamo che l’11 maggio le scuole in Francia non riapriranno, dopo che già il consiglio scientifico si era opposto alla misura, definendola una “scelta politica”. Bisogna allora capire se si preferisce la vaghezza su un tema in continua evoluzione, o le promesse premature che magari offrono sicurezza alla cittadinanza, ma che poi potrebbero non essere rispettate. Nelle scorse ore in Francia si è già iniziato a parlare addirittura di fase 3. Sono di nuovo partite le lodi nostrane, come era stato un mese fa, ma quale sarà poi la forbice tra parole e fatti? Il precedente delle scuole non rassicura.

Sanità, Europa e scuola sono tra i macro-temi che più hanno scatenato le polemiche verso il premier Conte e i suoi ministri. Ci sono tante cose che non hanno funzionato, ma la sensazione è che su una buona parte di esse non si sarebbe potuto fare altrimenti per problematiche che si trascinano da prima. Si è sviluppata in Italia un’eccitazione generale per tutto ciò che è modello straniero contrapposto al modello Italia, criticato spesso giustamente ma senza tenere conto delle peculiarità del paese, dei retaggi del passato. E rimane quel paradosso per cui mentre Conte viene dato per morto, eretto a simbolo di incapacità e fatto oggetto di editoriali sulle dimissioni, nei sondaggi resta il politico più apprezzato dagli italiani, con valori che non si vedevano da anni – simbolo forse di una nuovo, ennesimo scollamento tra narrazione e realtà.

Il problema vero, in fin dei conti, non è Giuseppe Conte, ma una classe politica inadeguata che ci portiamo dietro da tanti anni e che ha spianato la strada al dramma che stiamo vivendo, o quanto meno alla sua malagestione. Oggi l’alternativa al potere poteva essere chi un giorno chiede di aprire e quello dopo di chiudere, diffonde video complottisti di virus creati in laboratorio e anche nel dramma sanitario mette al primo posto le battaglie populiste: riaprire le chiese, sigillare le carceri, chiudere i porti. Abbiamo i politici che ci meritiamo e, tra questi, oggi ci sta andando anche bene rispetto a come sarebbe potuto essere.Le critiche allora sono giuste, legittime, sensate in certi casi, in altre mancano tragicamente di una prospettiva storica e locale. Spesso, si è fatto semplicemente quel che si poteva.

