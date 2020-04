La notizia della Germania di nuovo preda del coronavirus è fortemente esagerata

29 April 2020 – 15:08

(foto: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images)La Germania è stata uno dei primi stati europei a consentire un’apertura “graduale, ma controllata” – per usare le parole della cancelliera Angela Merkel, che l’ha comunicata al paese – di alcune attività sull’intero territorio nazionale dal 21 aprile. Un primo segnale di ripresa che, però, ha portato a un’oscillazione del tasso di contagio (cioè il numero di persone che un positivo al coronavirus può infettare) da 0,7 a 0,9. A parlare della situazione è stato Lothar Wieler, direttore dell’influente Koch Institute, che monitora nel paese la diffusione del Covid-19. “Continuiamo a restare il più possibile a casa, a rispettare le restrizioni e a mantenere in media una distanza di un metro e mezzo tra di noi”, ha esortato Wieler in conferenza stampa. Anche la cancelliera Angela Merkel ha chiesto massima prudenza ai propri cittadini, sottolineando che le misure di contenimento del virus non saranno allentate in maniera affrettata.

Molti commentatori e giornalisti hanno accolto la notizia come la prova che riaprire porterà inevitabilmente a tracolli: c’è però molto da precisare, circa ciò che è davvero avvenuto in Germania e, in generale – per quanto ne sappiamo ora – non è vero che la Germania è di nuovo preda del coronavirus. Per valutare i dati c’è bisogno di tempo, e non dicono ciò che avete letto in queste ore.

Come leggere i dati tedeschi

La soglia da tenere a mente, quando si parla del valore del tasso di contagio R0 (o Rt), è 1. Il numero, sostanzialmente, indica che ogni positivo ha la possibilità di contagiare un’altra persona. Un indice minore di 1, quindi, determina una infettività del virus che rimane più o meno controllabile; al contrario, se è maggiore di 1, sarà molto più alta e il virus avrà una diffusione molto più accelerata. Prendendo in esame la situazione attuale della Germania si può dire che il paese è al livello di guardia e che, come spiegato nel report diffuso dal Koch, la curva dei contagi è stabile e il valore R0 risulta invariato dal 21 aprile, il giorno della riapertura: quelle di cui parliamo sono oscillazioni giornaliere, che è troppo presto per imputare al primo allentamento del lockdown (i dati potrebbero riferirsi fino a 14 giorni fa).

Inoltre, le oscillazioni tendono a essere più ampie perché le cifre dei nuovi contagi diminuiscono, e i positivi sono di meno. Il che significa che in un fase acuta, con un numero di contagiati molto alto, le oscillazioni del valore R0 saranno più limitate, mentre in una fase come questa, su una platea di nuovi malati relativamente circoscritta, queste variazioni si percepiranno maggiormente.

Questi dati però, hanno detto le istituzioni di Berlino, non devono spingere all’avventatezza perché il rischio di una seconda ondata c’è ed è tangibile. La cancelliera Angela Merkel ha dichiarato che il paese si sta muovendo su “uno strato di ghiaccio sottilissimo”, sottolineando che da un giorno all’altro i contagi potrebbero ritornare a crescere in maniera sostenuta. Infatti, la Germania si è preparata a gestire l’ipotesi peggiore e, con un piano d’investimenti da 55 miliardi, ha aumentato i posti letto in terapia intensiva: passeranno da 28mila a 40 mila, con un rapporto di 48 letti per ogni 100mila abitanti.

Le reazioni mediatiche in Italia

Senza un opportuno contesto, le oscillazioni nel tasso di contagio in Germania possono dare una percezione errata della realtà, per l’appunto. Nel nostro paese – dove, come altrove, da giorni il dibattito pubblico è focalizzato sull’utilità di mantenere o meno misure di contenimento dell’epidemia – i dati sono diventati una prova di ciò che potrebbe accadere in Italia in caso di un’apertura prematura di attività e servizi. Il ministro della salute, Roberto Speranza ha parlato di “massima prudenza nella riapertura” perché “basta poco per tornare indietro, e il caso della Germania lo dimostra”. Dello stesso tenore è stato, tra i tantissimi altri, anche il tweet del ministro dei Rapporti con il parlamento Federico D’Incà.

La prudenza del governo è dettata dai dati scientifici, alla riapertura è prevista una risalita dei contagi ma l’indice R0 deve rimanere inferiore a 1 o si rischia nuovo lock-down con conseguenze incalcolabili. Quello che sta succedendo in Germania deve farci riflettere. pic.twitter.com/fVLZvy6Cny

Commentatori e testate giornalistiche hanno ripreso la notizia sottolineando come i cambiamenti nel valore R0 indicassero una ripresa dell’epidemia: lo dimostra una veloce rassegna dei post pubblicati sui profili dei social network delle varie testate.

Incubo in Germania, i casi di contagio tornano a salire dopo l’allentamento del lockdown #28aprile https://t.co/DZxufEWrEb

Come spesso accade, però, la verità era più complessa. Riassumendo: è vero che i contagi in Germania sono tornati a salire; non è vero, per quanto ne sappiamo ora, che ciò è da imputare alla riapertura delle attività decisa dal governo tedesco.

