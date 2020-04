I migliori masterizzatori esterni e interni del 2020

29 Aprile 2020 – 20:28

Nonostante sia considerato da alcuni un dispositivo obsoleto, un masterizzatore per CD, DVD e Blu-Ray potrebbe essere ancora una periferica utile per molte persone. In commercio ce ne sono di diverse tipologie, che si differenziano in base a molte caratteristiche tecniche: ecco i migliori modelli e come sceglierli.Continua a leggere



Nonostante sia considerato da alcuni un dispositivo obsoleto, un masterizzatore per CD, DVD e Blu-Ray potrebbe essere ancora una periferica utile per molte persone. In commercio ce ne sono di diverse tipologie, che si differenziano in base a molte caratteristiche tecniche: ecco i migliori modelli e come sceglierli.

Continua a leggere Nonostante sia considerato da alcuni un dispositivo obsoleto, un masterizzatore per CD, DVD e Blu-Ray potrebbe essere ancora una periferica utile per molte persone. In commercio ce ne sono di diverse tipologie, che si differenziano in base a molte caratteristiche tecniche: ecco i migliori modelli e come sceglierli.

Fonte: Fanpage Tech