Hollywood riscrive la storia del cinema fra superficialità e lotta agli stereotipi

29 Aprile 2020 – 15:03

Il problema con le serie create da Ryan Murphy, fin da Glee ma anche nelle più recenti Pose e The Politician, e ancora nella nuova Hollywood, la miniserie disponibile dal 1° maggio su Netflix, è sempre lo stesso. La confezione è sempre impeccabile, al limite dell’ossessione: costumi e scenografie lussuose, un glamour diffuso, corpi statuari e bellezze uber-convenzionali, attori feticcio profusi non solo per il loro talento ma per il loro contributo simbolico e sentimentale. Al di là di questo livello estetico cristallizzante, e a dire il vero spesso e volentieri poco credibile e perfino respingente, Murphy riesce in ogni caso a veicolare un cuore profondo e addirittura sovversivo: sotto la superficie tirata a lucido, c’è un preciso piano potremmo dire politico, quello di sottolineare sempre comunque il potere della diversità, la necessità di riscrivere la storia evidenziando il riscatto degli ultimi, dei diversi, degli emarginati.

E i sette episodi di Hollywood sono esattamente questo, una riscrittura dell’epoca d’oro del cinema americano. Siamo subito dopo la guerra e un aspirante attore di nome Jack Castello (David Corenswet, bellissimo mascellone già visto in The Politician) vuole diventare a tutti i costi un attore e per sbarcare il lunario accetta di lavorare in una stazione di servizio che offre un servizio completo (molto completo) ai potenti degli studios cinematografici. Qui incontra un universo di personaggi che combattono col loro ruolo nel mondo del cinema e soprattutto con i loro sogni: dallo sceneggiatore di colore e gay Archie (Jeremy Pope) alla moglie insoddisfatta di un mega produttore, Avis Amberg (Patti LuPone), passando per un regista dalle ambizioni di uguaglianza, Raymond Ainsely (Darren Criss), e Roy Fitzgerald (Jake Picking, anche lui mascellone di ordinanza), altro aspirante attore omosessuale che uno spietato agente (Henry Willson, interpretato dal Jim Parsons di Big Bang Theory) modellerà fino a creare il mitico Rock Hudson.

Tutti questi personaggi si muovono in un mondo dello spettacolo spietato e pieno di pregiudizi, dove tutti non solo interpretano un ruolo sullo schermo ma sono costretti a indossare varie maschere anche nella vita vera, per proteggersi da scandali (oppure veicolarli all’occorrenza) e soprattutto dal giudizio della società e dell’industria. Ma è qui che Murphy e il co-creatore Ian Brennan intervengono pesantemente col loro intervento di riscrittura: le categorie storicamente più colpite (anche oggi) dalle discriminazioni di Hollywood – afroamericani, asiatici, omosessuali e donne – diventano in questa sontuosa ucronia proprio i motori del riscatto di un fittizio studio cinematografico, gli Ace Studios, facendo raggiungere ai protagonisti una serie di traguardi impensabili per l’epoca e in alcuni casi anche ai tempi nostri. In altre parole ci fanno vedere come sarebbe andata la storia del cinema se tutti vi avessero partecipato in modo equo, e qui non si può intravedere un intento ipercorrettista, didattico e in qualche modo anche moralista.

Affascinante è però vedere come le vicende più oscure e marginali, talvolta anche brillanti ma misconosciute, della storia di Hollywood vengano mixate a dovere: c’è la storia di Peg Entwistle, attrice britannica lanciatasi dalla lettera H della mitica scritta sulla collina, divenuta simbolo dei lati oscuri del sogno americano; o ancora si allude appunto alla travagliata vita di Rock Hudson, costretto a lottare per sempre con la sua sessualità; e ancora tutto lo spunto della gas station che è anche un punto di snodo di prostituzione è verissimo, qui interpretato da Dylan McDermott ma ispirato a Scotty Bowers (un documentario sulla sua vita andrà in onda su Sky Arte il 16 maggio). Viene quasi il dubbio che sarebbe stato più interessante inseguire queste narrative torbide e purtroppo verissime, invece che inventarsi una cornice fittizia e idealizzante. Eppure i party sfarzosi, il bagliore della macchina da presa, l’allure del divismo più classico contribuiscono a rendere questa miniserie un quadro imperfettamente magnetico, tutto costruito sul filo di un sogno destinato a bruciarsi in un ciak.

The post Hollywood riscrive la storia del cinema fra superficialità e lotta agli stereotipi appeared first on Wired.

Fonte: Wired