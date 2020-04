Google Meet gratuito e senza limiti di tempo fino a settembre

29 April 2020 – 15:22

Google Meet sarà gratuito e senza limiti di tempo fino al 20 settembre 2020 (fonte: Google)Google Meet, il servizio per le videoconferenze del colosso di Mountain View, è diventato gratis per tutti gli utenti ed è pronto a rivaleggiare con Zoom.

Big G ha deciso di aprire temporaneamente a tutti gli utenti che possiedono un account Google il servizio per le videoconferenze, finora riservato ai soli clienti aziendali della compagnia. In una nota sul suo blog spot, Google ha annunciato che dalle prossime settimane fino al 30 settembre Google Meet sarà accessibile gratuitamente.

Pensato per essere user friendly, Meet grazie a un’interfaccia leggera e un’alta qualità delle immagini riesce a garantire il rispetto della privacy contando su ottimi standard di sicurezza. Queste caratteristiche l’hanno reso uno dei servizi più usati dalle aziende.

Secondo i dati di Google, ad aprile Meet ha ospitato 3 miliardi di minuti di videoconferenze abbracciando circa 3 milioni di nuovi utenti ogni giorno. L’aumento degli utenti e della crescente richiesta di effettuare videoconferenze sicure hanno convinto Google a rendere temporaneamente gratuito un servizio che fino a poco fa era riservato ai clienti premium.

Google Meet richiede il login con l’account Google per creare o partecipare a una videoconferenza (fonte: Google)Siccome per accedere al servizio è richiesto il login con le credenziali del proprio account di Google, le riunioni riusciranno a essere maggiormente controllate dai loro host e, grazie a questo stratagemma, la società di Mountain View spera di eliminare del tutto il rischio di fenomeni come lo Zoombombing. Fenomeno che ha colpito recentemente il servizio Zoom e che comporta la possibilità che un estraneo riesca ad accedere alla videoconferenza compiendo una sgradita azione di disturbo.

Il servizio di Google permetterà quindi di organizzare videoconferenze capaci di ospitare un massimo di 100 persone, 250 per i clienti G Suite, senza limiti di tempo. Dopo il 30 settembre Big G limiterà la durata delle video-riunioni a un massimo di 60 minuti e 100 partecipanti per tutti i suoi utenti che non usano G Suite.



