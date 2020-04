Come funziona Messenger Rooms: la guida per creare una stanza su Facebook

29 April 2020 – 16:33

Il nuovo servizio lanciato da Facebook consente di creare stanze virtuali nelle quali possono entrare e comunicare in videochiamata fino a 50 partecipanti. L’utilizzo di Messenger Rooms è gratuito e senza limiti di tempo: ecco cosa serve e come fare per creare una nuova stanza e invitare amici o sconosciuti.Continua a leggere



Il nuovo servizio lanciato da Facebook consente di creare stanze virtuali nelle quali possono entrare e comunicare in videochiamata fino a 50 partecipanti. L’utilizzo di Messenger Rooms è gratuito e senza limiti di tempo: ecco cosa serve e come fare per creare una nuova stanza e invitare amici o sconosciuti.

Continua a leggere Il nuovo servizio lanciato da Facebook consente di creare stanze virtuali nelle quali possono entrare e comunicare in videochiamata fino a 50 partecipanti. L’utilizzo di Messenger Rooms è gratuito e senza limiti di tempo: ecco cosa serve e come fare per creare una nuova stanza e invitare amici o sconosciuti.

Fonte: Fanpage Tech