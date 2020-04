Quindi cosa si può fare dal 4 maggio?

28 Aprile 2020 – 12:02

Persone in metropolitana a Roma (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)L’annuncio del nuovo decreto per il contenimento del coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri e in vigore dal 4 maggio ha creato non pochi dubbi e perplessità, e non solo per i nodi ancora tutti da sciogliere, come la scuola, i test sierologici o i tamponi da somministrare ai cittadini e soprattutto i mancati riferimenti all’app di contact tracing, Immuni. Le polemiche hanno riguardato anche la comprensione di alcune diciture (vedi alla voce “congiunti”) o in che modo le singole regioni dovessero recepire i contenuti del nuovo dpcm, alla luce della situazione dei contagi nei propri territori di competenza. E se Giuseppe Conte aveva chiesto una maggiore collaborazione ai governatori, c’è già chi sta andando per conto suo.

Cosa si potrà fare, in sostanza?

La questione più dibattuta è sicuramente quella legata alla parola congiunti. Nel decreto si legge che “si ritengono necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Nel presentare questo nuovo provvedimento, il premier Conte ha fatto riferimento a coniugi, nonni e nipoti, lasciando intendere che nella categoria rientrassero solo i legami di sangue o quelli legalmente riconosciuti. Nel pomeriggio del 27 aprile, tuttavia, una fonte di Palazzo Chigi ha chiarito all’Ansa che nel termine rientrano anche “rapporti affettivi stabili, compresi i fidanzati”. Il termine rimane, però, equivoco in quanto non corrisponde a una dicitura giuridica precisa: nel diritto civile, infatti, sono riconosciuti i parenti, gli affini, i partecipi di un’unione civile e i conviventi. Nei prossimi giorni, nelle Faq di Palazzo Chigi dovrebbe essere pubblicata una nota per chiarire definitivamente l’interpretazione della parola.

Altre ambiguità sono legate alla questione della seconda casa. Nell’ultimo decreto è sparito il divieto “di spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”. Per il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, anche se non è messo nero su bianco, vale la regola che “non si possono raggiungere le seconde case. Bisogna rimanere nella casa di residenza”.

Infine, c’è anche il nodo dell’utilizzo delle mascherine. La norma parla di “luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Quindi uffici, esercizi commerciali, locali, ma soprattutto mezzi di trasporto dove, in assenza della mascherina (che copra sempre bocca e naso), non si potrà salire. Ovviamente sempre mantenendo la distanza di sicurezza di un metro.

Le contro-ordinanze delle regioni

Benché la fase due, nelle intenzione del presidente del consiglio, fosse un piano unitario nazionale, nelle ultime ore le regioni hanno cercato di organizzarsi in autonomia su come recepire le misure del nuovo decreto. A partire dal governatore del Veneto Luca Zaia che ha deciso di permette a tutti i cittadini veneti di uscire di casa per passeggiate e attività fisica all’aperto senza limiti nel territorio del proprio comune. Ai residente è inoltre consentito raggiungere la seconda casa e la propria imbarcazione all’interno del territorio regionale. A seguire è stato anche Vincenzo De Luca in Campania che, con il ripristino della possibilità di fare rientro nel proprio luogo di residenza o domicilio, ha deciso di imporre la quarantena obbligatoria per 14 giorni a tutti i campani residenti in una delle regioni del Nord Italia. In Piemonte, il presidente Alberto Cirio, ritiene invece che sia troppo prematura l’apertura dei ristoranti anche per la sola attività d’asporto e, infatti, ha predisposto che queste attività rimangano chiuse anche dopo il 4 maggio.

A criticare i provvedimenti del nuovo decreto c’è anche Attilio Fontana della regione Lombardia: “Qualcosa in più si sarebbe potuto aprire. Sicuramente, in modo parziale e contingentato e in modo limitato alcune attività commerciali, qualche negozio, magari non durante tutto l’arco della giornata, alternando mattino e pomeriggio con ingressi limitati e con controlli di chi ci entra”, ha dichiarato a Sky Tg24.

