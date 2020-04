Prototipo di Xiaomi: lo smartphone con lo schermo rotante

28 Aprile 2020 – 12:03

(Foto: Cnipa)La Cnipa alias Chinese National Intellectual Property Administration ossia l’ufficio brevetti cinese ha recentemente approvato un’idea depositata da Xiaomi a metà dell’anno scorso che si riferisce a un particolarissimo design per smartphone a tutto schermo rotante che consente di ottimizzare lo spazio al meglio e fare a meno di un doppio sistema di fotocamere.

In buona sostanza, la parte superiore del dispositivo è in grado di ruotare completamente di 180 gradi muovendo il compartimento ottico posteriore a inquadrare il fronte, per selfie oppure videochiamate di alta qualità. Una soluzione che da un lato permette di lasciare il fronte del tutto pulito e scevro di notch, fori o rientranze e dall’altro anche di meccanismi pop-up che aumentano peso e spessore.

Il risultato è che lo smartphone risulta un vero e proprio full screen con l’unico elemento di rottura del margine della parte rotante superiore. L’idea di permettere alla fotocamera posteriore di diventare anche frontale è stata già adottata con successo per esempio da Samsung con il suo Galaxy A80 e anche da Asus con il premiato ZenFone 6.

Questo design è sicuramente affascinante ma presenta inevitabili pro e contro. Tra i vantaggi l’ottimizzazione di componenti, peso e ingombro oltre che la possibilità di sfruttare ottiche di alto livello come quelle posteriori invece che le tradizionalmente inferiori fotocamere frontali. Non si può però evitare di pensare che il meccanismo rotante dovrà essere solido e in grado di non sbloccarsi inavvertitamente o, peggio ancora, di danneggiarsi nell’uso quotidiano mentre si maneggia o si trasporta il cellulare. Non per ultimo il discorso prezzi dato che un full screen con rotazione superiore farà necessariamente lievitare il cartellino finale.

Tuttavia non è detto che dalla fase prototipale si arrivi alla produzione, ci sono fior di idee – addirittura presentate – che poi sono state abortite prima del lancio. Quel che è certo è che Xiaomi sembra aver accantonato l’idea di produrre modelli con fotocamera periscopica, come confermato in una recente intervista da Lu Weibing, presidente Xiaomi China e GM del sub-brand Redmi, motivando la scelta con l’avvento del 5g che richiede anche batterie più capienti e dunque meno spazio per altri componenti.

